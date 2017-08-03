（中央社記者程啟峰高雄3日電）第10屆傳統與實驗書藝雙年展今天在高美館舉行開幕記者會，以「關鍵字」為題，邀請36名書藝家發想創作，突破書藝框架，顛覆書法藝術傳統印象。



高雄市立美術館與財團法人何創時書藝文教基金會，8月5日將推出「關鍵字-2017第10屆傳統與實驗書藝雙年展」，36名書藝家以「關鍵字」為題，每人提出兩件作品，一件是傳統書法對「關鍵字」的體會，另件作品必須有實驗性質，突破書藝框架，創意詮釋書法藝術，展至11月19日。



展場可見包括新聞時事、生活用語等關鍵字。例如一帶一路、台巴斷交、愛台灣或網路用語94狂、一例一休、新南向政策的南創作、引發爭議的年金改革18%歸零、政治人物最易被消遣的髮夾彎、福爾摩沙鬧亂一團等，書藝家每項作品呈現方式不侷限於2D平面，更有關於立體、空間、塗鴉或噴圖輸出等演繹形式，顛覆觀眾對書法藝術的印象。



高美館長李玉玲與參展藝術家出席記者會介紹展出特色。她說，2013年起，書藝雙年展以「樹」為主題，結合當時的環保議題；2015年以「愛」為訴求，期望以愛關懷社會；今年則以「關鍵字」為創作主題，參展書藝家無不絞盡腦汁，在傳統書法根基下，尋找創作靈感，創作具傳統實驗精神的作品。



其中本名詹獻坤的藝術家阿卜極以立體作品「愛台灣vs.DNA」展現書藝，偌大的匾額寫著「回不去了」，小小的落款章卻是「一直都在」十分吸睛；現場還擺放一盒抽取式衛生紙，衛生紙上每張都有書法，抽一張請在功德箱捐新台幣200元，募款將捐給台灣最高的偏鄉小學。



他說，書法的核心價值在線性書寫，最簡單的是一筆，最難的也是一筆。創作者呈現的不只是紙上書寫，而是情感上的書寫。1060803