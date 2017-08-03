雙颱造成全台農業產區的災損到目前還在增加，農委會最新統計，全台農損達4億8080萬元，災害最嚴重的作物是香蕉，單一作物災損金額損失金額5千5百多萬元，相當慘重；宜蘭青蔥災損2千多萬排第二。另外，芭樂、文旦柚、竹筍等，災損金額也高。



漁產損失爆增為1億8千多萬元，災損爆增原因是鰻魚、金目鱸、龍膽石斑、白蝦等經濟價值較的養殖魚蝦類災情持續回報。也因此，養殖漁業大縣屏東縣的災損金額直線上升來到2億3千多萬元，成為災損最嚴重縣市。宜蘭縣災損1億3千多萬元是災損第二大的縣市。至於嘉義縣、雲林縣、花蓮縣等縣市，災損金額也略有增加。



（照片：農委會提供）



