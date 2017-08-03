（中央社記者黃自強新加坡3日專電）新加坡採取菁英教育制度，學子們從小學起就要練就身經百戰的能力，無論小6會考，擠進高中的O水準會考或搶進大學窄門的A水準考試，讓學子們的競爭超激烈。



新加坡位居東南亞小紅點，對優秀人才培育不遺餘力，並提供豐厚獎學金，吸引不少鄰近國家的專業人士攜家帶眷移居新加坡，讓子女接受更為完整教育體系，汲取國際化經驗。



不過，新加坡由於地狹人稠競爭相當激烈，大多數新加坡望子成龍的家長，不僅注意小朋友的多元能力培養，更希望能擠進新加坡知名小學，別讓競爭輸在起跑點。



新加坡補教業者指出，雖然國小課程大多只有半天，不少家長仍希望加強輔導小朋友的課業，透過補習強化課業表現。



新加坡學子從進小學起大多感受到這股競爭壓力，尤其進入高年級時課業壓力頓時加重不少，小學畢業的小六會考更是能否搶進知名中學的重要關卡。



旅居新加坡的台北工商協會副會長簡文龍指出，大多數通過小6會考的成績優秀學子，即能進入4年的中學「快捷源流」系統課程，一旦通過O水準考試就能擠進初級學院的兩年高中課程。但小六會考成績不佳，只能進入「普通源流」系統的5年中學課程。



他說，即使進入新加坡知名的初級學院，學生仍相當競爭，大多數學子都非常用功自律，全力準備兩年後A水準會考。



簡文龍說，A水準會考相當於台灣的大學聯考，由於諸如新加坡國立大學、南洋理工大學等名校錄取條件嚴格，新加坡學子為擠進這道窄門競爭相當激烈。



熟悉新加坡教育體制的台灣家長說，新加坡原本就是非常競爭的花園城市，新加坡學子不僅要具有國際觀，透過層層競爭篩選出的優秀菁英更能提升國家整體的競爭實力。1060803