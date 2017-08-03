台籍慰安婦僅剩2位，在即將開跑的2017國際慰安婦影展前夕，她們的現況引起外界關注。人權博物館「阿嬤家」館長康淑華說，2位阿嬤目前都由家人照顧，過的不錯，但她們仍希望能看到日本道歉賠償。

為響應8月14日的國際慰安婦紀念日，婦女救援基金會跟人權博物館「阿嬤家」將在本月4日舉辦2017慰安婦國際人權影展，並於今（3）日召開開幕記者會，康淑華說，台灣僅剩的慰安婦阿媽都是花蓮太魯閣族原住民，雖然現在過得不錯，但過去日本政府對他們造成的傷害仍尚未抹滅。

康淑華指出，尤其其中一位阿媽的受害地點就在自己的部落，是揮之不去的夢魘，但還好能靠宗教來面對；她也說剛過世的蓮花阿媽過去一直擔心孫子會被瞧不起，因此不肯對外曝光，直到吳秀菁拍攝「蘆葦之歌」時，才決定站出來。她說，蓮花阿媽曾說她年紀大了，再不站出來就沒人會記得了。

康淑華回憶25年來和阿媽們相處的過程，他說阿媽不是陌生的慰安婦，而是她的家人；他也強調日本政府若有正式道歉跟賠償，是可以讓阿媽們獲得尊嚴跟公道的一個方式。