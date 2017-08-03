（中央社記者吳睿騏、邱俊欽桃園3日電）世界洋服大會第37屆年會最高潮的「國際設計師服裝秀」，今天傍晚在桃園展開，桃園市長鄭文燦特別領軍走秀，以行動支持台灣的紡織及設計工業。



桃園市長鄭文燦於桃園藝文展演中心表示，這場「國際設計師服裝秀」，融入各國傳統及設計師風格，是一場結合文化及美感的綜合藝術。由各國推薦超級設計師製作出近200套各國服裝，透過專業模特兒走秀展示。



鄭文燦表示，台灣是紡織王國，每一位設計師不但製作的工藝精湛，更有細緻的設計及敬業的精神，不但是技藝的展現，也是民間最好的國際交流。



鄭文燦也特別跨刀親自擔任「名人走秀」階段的主秀模特兒，率領包括立法委員谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、邱議瑩等7名社會知名人士共襄盛舉。



鄭文燦所展演的禮服由格蘭洋服陳和平設計，經典雅緻的沉穩內斂風格，透過高質感織料襯托出莊重、典雅而大氣的氛圍，以絲綢點綴、圓融的線條與恰當的比例，展現出優雅正式卻又不失熱誠的時尚風格。



鄭文燦指出，來自25個國家的傑出設計師，也在作品中溶入民族風情的創新巧思，像是日本設計師以京都和服特有布料呈現西式禮服剪裁；泰國設計師女裝則是將金色皇宮廟宇上身；至於義大利則帶來充滿歐陸紳士風格的型男休閑穿搭；英國及德國設計則是彰顯俐落剪裁風格及簡潔特色。台灣設計師則將鳳冠霞披、刺繡、翠玉白菜等融入女裝設計中，展現出屬於台灣的迷人風情。1060803