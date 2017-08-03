臺北商大&致理科大 強強聯手打造跨域菁英



(中央社訊息服務20170803 15:12:26)即將於年底舉辦百周年校慶的臺北商業大學今日喜事再添一樁，與辦學績效備受肯定的致理科技大學，今(3)日攜手締結學術交流合作協議，雙方行政主管皆與會參加，工商時報劉益昌副理也到場觀禮，為兩校合作獻上祝福，一齊見證這重要的一刻。



臺北商業大學校長張瑞雄致詞表示：「現今教育環境有少子化衝擊，高等教育資源減少，校與校之間策略聯盟共享資源是雙贏做法，今天與致理科大簽約，未來合作將從課程、師生交流開始，例如鼓勵學生跨校組隊參賽，一起提升互相的競爭力。」致理科技大學尚世昌校長也說：「今天兩校合作可說是天作之合，原因是都是商專起家、學生素質都很高，以及都在板南線上，未來藉策略聯盟的精神，提供學生更寬廣的跨域學習環境，共創兩校雙贏。」



兩校合作範圍包括學生學術交流、教學合作、圖書資源交流及研究生訓練等。其中學生交流部分包括兩校學生能選修對方學校開設的課程，且雙方互選視同校內選課，免收學分費，對學生來能更加擴張學習機會。師資交流方面將相互支援通識教育、基礎學科及學生實習督導，以及共同推動遠距教學及網路教學課程、開設推廣教育班，讓教育的影響層面雙倍擴大，造福更多學子。



訊息來源：國立台北商業大學



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