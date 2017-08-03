美國職棒大聯盟2017青棒暑假訓練營在稻江大學展開集訓



(中央社訊息服務20170803 14:22:28)「2017美國職棒大聯盟（MLB）青棒暑假訓練營」於今天在嘉義縣朴子市稻江科技暨管理學院正式開打，開訓典禮在上午9時30分隆重舉行，受邀參與貴賓有稻江學院校長張淑中博士、美國職棒亞太區棒球推廣總經理Mr. Rick Dell、中華民國棒球協會（CTBA）國際組主管. Chris Day、稻江棒球隊總教練黃嘉育等重要人士。訓練營為期18天，共有來自全台各高中職的優秀青棒選手53位，以及來自中國大陸的14位，共計有67位華人地區最優秀的青棒選手參與全程培訓。



此項訓練營是美國職棒大聯盟（MLB）在亞洲區一項重要的培訓營，可以說是為未來進入美國職棒的棒球人才選拔營，因此受到整個亞太地區棒球界的高度關注。開訓典禮首先由美國職棒亞太區棒球推廣總經理Mr. Rick Dell致詞，他十分感謝稻江學院的全力配合，使訓練營能順利開打，並一再讚揚稻江大學致力於棒球運動上的成就，以及兩座棒球場與相關設施的標準完善。張淑中校長以地主的身份受邀致詞，張校長首先對所有參與的貴賓和遠道而來參加培訓的優秀青棒選手表達熱情的歡迎與崇高敬意，特別是感謝中華民國棒球協會，讓這項全球關注的棒球菁英培訓與選才盛事能在稻江科技管理學院隆重舉行，張校長並祝福此次的訓練營能圓滿、成功、順利完成！



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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