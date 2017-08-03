Hami精選加值服務任你挑父親節禮物最佳選擇就在中華電信



(中央社訊息服務20170803 14:19:13)歡慶父親節，為體恤全台辛苦的爸爸們，中華電信獻上最齊全且經濟實惠的好禮！現在申辦智慧型手機或平板，搭配指定方案，不僅享超划算購機價，還可參加獎額總值破千萬的抽獎活動，將送出多達近4,000個好禮，包括110台中華汽車e-moving電動自行車、22支iPhone 7 Plus、33支最夯4CA智慧型手機等，趁著父親節，幫爸爸入手新機，還可抽大獎，雙倍享受就是現在！該抽獎活動廣受好評，帶動指定方案申辦率，抽獎活動自7月17日推出後短短兩周，相關方案每日平均申辦量較7月上半月成長近兩成；精采Hami包7月申辦量較前一個月成長近10%；且4CA旗艦新機Samsung Galaxy S8/S8+、Sony XZ Premium及HTC U11累積銷售亦突破5萬台！此外，Hami Pass、Hami Video、Hami Wallet、FunPark Watch兒童智慧手錶等精選加值服務與優惠，幫助爸爸輕鬆搞定休閒娛樂、工作、理財與家庭，中華電信讓你送禮送到爸爸心坎裡！ 「千萬好禮抽獎」活動公布首週得獎名單 申辦4CA旗艦新機再享獨家優惠「千萬好禮抽獎」活動首週得獎名單已於本周一(7月31日)公布，共抽出338位幸運得主，首週送出的贈品包括:e-moving電動自行車、iPhone 7 Plus曜石黑、Sony XZ Premium、Samsung Galaxy S8+、HTC U11、MITSUBISHI除濕機、THOMSON掃地機器人等多項好禮。即日起申辦指定方案，即可參加抽獎活動，9月底前尚有9週機會可以抱回大獎，愈早申辦中獎機會愈高！ 現在申辦Samsung Galaxy S8/S8+、Sony XZ Premium及HTC U11，搭配「大4G購機」方案，月付1,399元，即享行動上網吃到飽、最大網內免費講、全國最多CHT Wi-Fi熱點免費，還有網外及市話免費分鐘數，中華電信獨家機型Samsung Galaxy S8+晶墨黑只要13,990元起，現在獨家推出視覺饗宴組，申辦加送Sumsung 22型LED大螢幕(21.5”)兌換券乙張，買再送原廠藍牙自拍腳架組及外掛鏡頭組，還可抽Gear VR及Gear 360。若購買Sony XZ Premium可選中華電信獨家鏡粉色，月付1399元，購機價為10,990元起，中華電信獨家加碼送全聯禮券一千元，還有原廠配件好禮4選1；欲購買HTC U11的客戶，可享HTC 20周年感恩歡慶價，月付1,399元，HTC U11機型只要5,990元起，登錄即享原廠配件3折優惠，快帶爸爸來中華電信挑新機、試手氣！ Hami Pass精選百款優質App 每月再送2GB行動上網量及百元通信費針對喜愛透過App來享受休閒娛樂的爸爸，即日起至106年12月31日止，申辦「Hami Pass金頭家」方案，月付100元，即享精選上百款App，包括CATCHPLAY強檔電影、台灣好直播電視、Kono個人電子雜誌、MUX音樂任你用，以租代買輕鬆享受，年約期間再加贈每月2GB 4G行動上網量及100元國內通信費！ Hami Video 限時下殺優惠 月付各99元 電視、影劇盡情看8月15日前登入Hami Video ，選擇訂閱Hami Video-電視或Hami Video-影劇，限時特價各館只要99元，Hami Video-電視提供最豐富的即時電視頻道，包括即時新聞、財經、戲劇、綜藝及運動等豐富內容，超過60個頻道可以自由選擇；而Hami Video-影劇擁有電影、戲劇、動漫三大內容超過2萬小時，提供跨平台、多終端的影視服務，每週上架影片持續累積片量，任你看到飽，父親節陪老爸一起看電影、追運動賽事最溫馨！ Hami Wallet開通手機icash 2.0及智慧繳費 好康拿不完凡持具NFC功能的Android手機之客戶，106年9月30日前下載Hami Wallet，並完成手機icash 2.0記名開通，享優惠五重送！不僅可享搭乘大眾交通工具票價優惠8折起，還加送7-ELEVEN「海洋戀曲樂（冰冰冰）鯊」，再抽SONY手機、Dyson吹風機等超值好禮，首次於7-ELEVEN單筆儲值500元以上，再加贈3萬點OPENPOINT(可兌換6杯CITY CAFE美式咖啡中杯)！深受客戶喜愛的贈送儲值金活動，反應熱烈好康再延長！只要8月31日前開通手機icash 2.0，就送手機icash 2.0儲值金100元；憑手機icash2.0卡號加入OPENPOINT新會員，最高再送OPENPOINT 3萬點。此外，即日起至106年12月31日止，透過Hami Wallet「智慧繳費」功能，首次成功繳交水費、電費、瓦斯費、學費、中華電信費、保險費等任一帳單費用，前2,500名可獲得150元7-11商品卡，還可抽iPhone，不但省時又能賺好康！另外，持用iPhone或iPad的爸爸們，透過中華電信行動電話帳單代付服務，可將App Store、Apple Music及iTunes購買音樂或App的費用，併入下期電信帳單出帳，中華電信讓爸爸們輕鬆打理財務大小事！ FunPark Watch兒童智慧手錶月月抽一同陪伴孩子快樂成長和學習針對爸媽的好幫手FunPark Watch兒童智慧手錶，中華電信推出「申辦月月抽」限時活動，即日起至106年9月15日止申辦指定方案，月繳398元起，即可將FunPark Watch兒童智慧手錶0元帶回家，還可再抽Dyson吹風機、Dyson涼暖風扇好禮！另外再享「FunPark童書夢工廠」，500本互動電子童書月月看到飽，讓爸爸與孩子享受快樂的親子時光！ 備註：1.「千萬好禮抽獎活動」及首週得獎名單資訊請瀏覽下列網址，得獎名單將於活動開始第三週起的每週一於活動網站公布(遇假日順延)。http://basicpromo-eshop.cdn.hinet.net/4glottery/4glottery.html?utm_source=news&utm_medium=referral&utm_campaign=4glottery2.「大4G購機」方案詳情請瀏覽：https://eshop.cht.com.tw/BasicPromo/big4g.html 3.「Hami Pass金頭家」方案詳情請瀏覽：http://richboss.emome.net/index.do 4.Hami Video限時下殺優惠活動詳情請瀏覽：http://hamivideo.hinet.net/packages.do5.Hami Wallet 開通與相關優惠活動詳情請瀏覽：http://emcrm.hinet.net/events/8cdea275-e85b-e711-b9c6-00155dc8c13a/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=hamiwallet_icash_2017076.Hami Wallet智慧繳費活動詳情請瀏覽：http://qrc.emome.net/cht/promotion0701/index.html7.中華電信行動電話帳單代付App Store、Apple Music及iTunes服務詳情請瀏覽：http://www.emome.net/channel?chid=9108.FunPark Watch兒童智慧手錶活動詳情請瀏覽：http://www.funpark.com.tw/funparkwatch/campaign/lottery.do9.上述活動/優惠內容/機型/價格/詳細內容均依申辦現場優惠同意書為準，中華電信並保有隨時修正、暫停、終止之權利。



訊息來源：中華電信行動通信分公司



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