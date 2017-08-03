2017豆莢寶寶兒童音樂會「擊樂夢工廠」 8/12高雄首演 鼓勵孩子用音樂思考



(中央社訊息服務20170803 13:50:26)朱宗慶打擊樂團專門為兒童企劃設計的「豆莢寶寶兒童音樂會」，即將於8月12日高雄至德堂首演，今年總計巡演全台12縣市共33場，高雄除了8月12日(六) 首場的演出場次外，也將於10月15日(日) 回到高雄大東文化藝術中心演出。



今年的豆莢寶寶兒童音樂會主題訂為《擊樂夢工廠》，強調打擊樂的美麗與豐富，讓大家聽見音樂的趣味與多變。除了大家熟悉的打擊樂器，還把許多「生活用品」變成「樂器」來演奏，實驗不同聲音，內容上降低了戲劇的比重，讓小朋友不僅欣賞音樂，更要透過音樂，獲得創意聯想上的刺激與啟發。



30年來不斷創新 用音樂鼓勵孩子思考從1988年起，朱宗慶打擊樂團每一年都為兒童打造不同主題的音樂會，因為小朋友天生對世界充滿好奇心，學習力特別強，所以藝術總監朱宗慶30年來持續主張，在兒童音樂會中除了要有好聽的音樂，讓小朋友與大人都能欣賞，也要有教育的功能，要讓孩子能在輕鬆欣賞藝術的同時，自然而然的學習到各種音樂知識，刺激創意；「要讓孩子們透過音樂思考」朱宗慶堅持。



在今年的《擊樂夢工廠》中，用了許多想像不到的物件來表現與創造聲音，例如《水世界》這首曲子，透過特殊樂器-雨棍、海浪鼓，讓人經由樂器就能想像場景，再加上顏料渲染與乾冰、泡泡橋段，可以讓觀眾可以聽到、看到水的不同樣貌；《鼓樂競技場》是一場聽覺與視覺的「重擊」演出，純鼓類的重奏曲，加上演出者快速揮棒與移動換位演奏，不僅要「音準」也要「位準」，是非常具有挑戰性的曲子；而《玩具馬戲團》這首曲子，更像是一首玩具的嘉年華演奏，利用小朋友熟悉的玩具車、玩具槌、玩具球、大人充滿回憶的懷舊童玩、近年流行的競技疊杯等，透過玩具發出聲響，或者與樂器一同演奏，再加上逗趣的肢體表演，絕對超級吸引小朋友目光。年輕團員挑大樑 用創意帶領小朋友學習每年擔任「豆莢寶寶兒童音樂會」演出重任的，是朱宗慶打擊樂團2的年輕團員，他們從小接受嚴格音樂專業訓練，這次更負責《擊樂夢工廠》的內容發想與設計。「他們自己組成小組一起討論，因為從未製作過這樣的音樂會，這些年輕團員反而更沒有包袱，我也放手給他們去試。透過這些大膽、勇敢的嘗試，更說明打擊樂是充滿創意與想像力，不拘束於任何既定演出模式，總是可以跳出框架，展現視覺、聽覺上的創新。」朱宗慶說。



今年的《擊樂夢工廠》和以往音樂會最大的不同，在於減少了戲劇故事的成分，讓音樂與創意成為主角，熟悉的豆莢寶寶則化身為音樂的引路人，讓小朋友與大人在欣賞音樂之外，還能更近一步的學習藝術上的創意。



此次在台中有3個場次與中信「新舞臺藝術節」攜手合作，其中在10月1日葫蘆墩文化中心的場次，中國信託文教基金會特別邀請250位偏鄉地區的孩子來欣賞豆莢寶寶兒童音樂會的演出，讓他們也有機會一起開心地用音樂過暑假。



2017豆莢寶寶兒童音樂會《擊樂夢工廠》全台巡演12個縣市，共33場演出。高雄場次包含8月12日(六)在至德堂下午和晚上2場，以及10月15日(日)在大東文化藝術中心上午和下午2場演出。目前都已在兩廳院售票系統進行銷售，也可聯繫售票專線02-2891-9900#888或洽全省朱宗慶打擊樂教學系統教室。



訊息來源：財團法人擊樂文教基金會



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