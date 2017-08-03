保證讓你和口袋都會說我願意的夢幻教堂



(中央社訊息服務20170803 13:41:10)說到沖繩，大家第一個會先想到什麼景點呢？海博館、美國村、國際通、萬座毛？其實不管是從南玩到北，還是北玩到南，大家最遠其實都只有到名護左右，但在沖繩北部有一間採光超好、又漂亮的透明玻璃屋，這間玻璃屋是深受新人喜愛的海濱教堂-費莉西亞教堂，來到北部必訪的海博館，怎能不順便來費莉西亞教堂結婚呢！



費莉西亞教堂是位在沖繩北部的教堂，以讚美幸福的意象為教堂命名；在這裡可以暸望長達1公里的海灘，其中這裡最著名的特色就是宛如麵粉般的細白沙，教堂也把這裡的特色鋪在12公尺長的玻璃聖潔之路底下，閃耀著繽紛的光芒；教堂內明亮、開放的設計，可以把天空和大海一覽無遺，感受到OKINAWA的祝福。



除了在沖繩最美的天使白長沙灘拍攝美美的海灘婚紗照之外，在費莉西亞教堂還有一個獨家的拍攝景點可以讓新人做拍攝，教堂旁的白色長橋碼頭拍起來有一種格外的清新感，搭配日落的晚霞，拍起來更有意境，也增添了浪漫的氛圍。



婚禮的服務團隊皆是日籍的工作人員，對於教堂的管理及婚禮流程的進行都非常熟悉且嚴謹；新人的妝髮及攝影皆由日系的造型師及教堂專屬攝影師來打理，新人不管有任何妝感及攝影需求，皆能滿足新人的喜好，新人不用擔心。



因為是西式的海外婚禮，所以費莉西亞教堂皆由基督教的神職人員來為新人證婚，現場提供風琴演奏及歌手演唱，有參與的賓客一定會被莊嚴、神聖的氣氛給感動。教堂內的儀式結束後接著就會到教堂外進行花瓣雨和拉幸福鐘、喝香檳的慶祝儀式，這是和國內婚禮截然不同的流程，對於新人及賓客來說都是個全新的體驗。



新人報到及婚紗照的拍攝皆是和婚禮在同一天完成，耗費約5個小時，婚禮結束後都還有很充裕的時間安排自己的旅遊規劃，輕輕鬆鬆就可以在沖繩結完婚。



海外婚禮的發展很成熟，是現在時下年輕人喜歡的結婚模式，雖然是在海外，但也不用擔心語言的問題，所有的婚禮細節都會在台灣溝通、確認好，婚禮當天也有翻譯全程協助，以確保萬無一失。代理費莉西亞教堂的總代理芙蝶婚禮公司現正舉辦優惠活動，凡是下訂費莉西亞教堂婚禮就贈送價值超過台幣三萬元的好禮，新人可以藉著這個機會圓夢，一定要好好把握。



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