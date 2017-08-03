元培醫事科大與馬來西亞Hovid Berhad公司簽署合作備忘錄中央社 (2017-08-03 13:40)
元培醫事科大與馬來西亞Hovid Berhad公司簽署合作備忘錄
(中央社訊息服務20170803 13:39:32)元培醫事科技大學與馬來西亞最大的製藥公司Hovid Berhad（何人可有限公司）簽署合作備忘錄，在8月2日完成簽署，未來雙方在研究活動及文化交流、雙學位課程或短期的學術課程交流、學術活動、研討會和學術會議之交流。
Hovid Berhad何人可有限公司，馬來西亞的醫療保健品提供者和製藥公司，該公司成立於1980年。主要生產仿製藥和膳食補充劑，如抗組胺藥，抗生素，鎮定劑，鎮痛藥，抗酸藥和利尿劑。Hovid的產品通過了Halal認證。是馬來西亞最大的製藥公司。
HOVID和元培醫事科大合作備忘錄簽署，由何人可有限公司董事長DAVID HO SUE SAN 簽署。簽署後同意促進以下的活動：互相訪問和交換成員、雙方共同感興趣領域的合作研究、聯合研究活動、聯合或雙學位課程、特殊短期的學術課程、聯合文化活動、參加學術活動: 包括研討會和學術會議。
目前生物科技暨製藥技術系與醫學檢驗生物技術系同學4人即在該公司實習，獲得該公司十分認同與高度評價。。
社團法人中華民國學名藥協會名譽理事長王舜睦帶回HOVID的MOU至元培醫事科技大學交給研發處。
訊息來源：元培醫事科技大學
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