崑大培訓族語教保員 8月入幼園正式授課



(中央社訊息服務20170803 13:31:25)面臨臺灣原住民族語的滅絕危機，原住民族委員會陸續推動各項族語復振計畫，崑山科大幼保系承接「105學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」於今年3月起跑，本月正式結訓，歷經五個月的嚴謹培訓，共有20名實習族語教保員通過資格確認會議順利結業，將由各新辦幼兒園正式聘任，8月起正式至幼兒園進行沉浸式族語教學。



原住民族委員會推動沉浸式族語教學幼兒園計畫邁入了第四年，崑山科大幼保系從103年「沉浸式族語教學幼兒園第一期試辦計畫」承接至今年的「105學年度沉浸式族語教學幼兒園計畫」，使原民幼兒族語扎根計畫在全臺灣遍地開花。今年3月起舉辦為期五個月的沉浸式族語教學專業課程訓練，每月有兩週的時間在校內接受專業集訓課程，另兩週則至各新辦幼兒園進行實習。



幼保系周宣辰副教授說明，參與培訓的教保員經歷五個月、八百個小時的專業培訓與各種考核，包括幼兒園實習課程考評、族語文化教師考評、各項試編教材審核，以及結訓資格確認會議的族語試教及口試等。他們將於106學年第1學期進入幼兒園實施沉浸式族語教學，肩負起傳承族語及延續文化的重責大任



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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