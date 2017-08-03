中華民國管理科學學會-106年「三大獎章甄選」申請自5月10日起至8月31日止



(中央社訊息服務20170803 11:22:26)由「社團法人中華民國管理科學學會」主辦，為鼓勵45歲以下優秀青年從事於管理科學技術之研究與實施，本會自1981年起設置『呂鳳章先生紀念獎章』；也為鼓勵發展管理科學及管理技術有卓越貢獻人士，自1984年起辦理『管理獎章』甄選，每年推薦政、產、學界卓越貢獻人士候選。另外，自1993年起增設『李國鼎管理獎章』，為鼓勵45歲以上對從事於管理教育、管理科學技術有具體事實貢獻者。



本會以塑造服務管理人才之精神，特成立管理獎章、李國鼎管理獎章、呂鳳章先生紀念獎章等三大獎章。每年參與各獎章候選人都逐年增加，經過嚴格的評審，能脫穎而出的獲獎者，也都備感榮耀。三大獎章申請條件說明：一、管理獎章：每年一名。候選人應具備條件:1. 從事管理研究具有創意，或從事管理教育，引進新知具有重大貢獻者。2. 主持公私立機構5年以上，在管理上具有顯著績效，對國家經濟建設及發展有重大貢獻者。3. 不得有刑事記錄及違反職業、道德規範之行為。推薦人規定:由本會正會員或團體會員代表5人以上（含5人），於推薦表中具名連同具體優良事蹟表及相關資料推薦之。



二、李國鼎管理獎章：每年最多五名。候選人應具備條件: 年齡需在45歲以上（民國61年6月30日以前出生者，不含6月30日）不得有刑事記錄及違反職業、道德規範之行為。並需具備下列條件之一：1. 從事管理教育具有創意，實行有績效者。2. 推廣管理技術有創意，具有績效者。3. 從事管理工作有創意，具有績效者。推薦人規定:由本會正會員或團體會員代表3人以上（含3人），於推薦表中具名連同具體優良事蹟表及相關資料推薦之。



三、呂鳳章先生紀念獎章：每年最多五名。候選人應具備條件: 年齡需在45歲以下（民國61年6月30日以後出生者，含6月30日）不得有刑事記錄及違反職業、道德規範之行為。並需具備下列條件之一：1. 從事管理工作，著有績效者。2. 從事管理學術研究，著有績效者。3. 推廣管理技術，著有績效者。推薦人規定:由本會正會員或團體會員代表2人以上(含2人)，於推薦表中具名連同具體優良事蹟表及相關資料推薦之。



今（106）年本會三大獎章自5月10日起開始接受申請，於8月31日截止，歡迎政、產、學各界菁英踴躍推薦與申請。詳細資料請上本會網站（http://www.management.org.tw）會務資訊下載。



社團法人中華民國管理科學學會CHINESE MANAGEMENT ASSOCIATION聯絡人：行政組 李靈芸 電話：(02)3343-1101 傳真：(02)2393-9143E-mail：linyun142@mail.management.org.tw地址：10013台北市羅斯福路一段4號13樓之1



訊息來源：社團法人中華民國管理科學學會



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