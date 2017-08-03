崑山科大獲教學創新先導計劃最高補助 更被選為計畫示範學校



(中央社訊息服務20170803 11:04:32)教育部自94年起推動獎勵大學教學卓越計畫，107年將改為執行高教深耕計畫，為順利銜接，今年先行試辦「106年技專校院教學創新先導計畫」。崑山科技大學因辦學績效卓越，具有創新特色獲得全國最高補助，更被擇選為推動教學創新示範楷模學校。



教育部日前公布「106年技專校院教學創新先導計畫」通過學校，崑山科大不僅獲得全國最高額1,370萬補助，另因教學創新課程規劃、教師專業社群及相關配套整體規劃完善，獲教育部擇選為推動教學創新示範楷模學校，額外補助100萬元辦理工作坊及觀摩會，邀集他校進行教學創新示範及推廣，促成跨校教師社群平臺。



崑山科大以學生本位的教學核心目標，教學創新先導計畫推動以問題解決導向(PBL)課程，推動教學創新實驗，包括含通識課程革新、程式設計課程、創新創業課程及推動教師專業社群等三大策略5項重點，由該校的工程、商管、創媒、民生及資科等五個學院，與通識中心、創新創業育成中心及教學發展中心，共同整合跨院系師資及資源，規劃29門課與社群推動執行，以創新教師教學模式、學習制度彈性，改變學生學習型態。



另外，透過建置創新創業系統，培育學生具備跨領域學習、自主學習、基礎通識及創新創業能力，以提升學生學習成效及就業競爭力，能夠應付未知的狀況並擁有解決問題的能力。崑山科大連續12年獲得教育部教學卓越計畫獎助，連續5年獲得教育部發展典範科技大學計畫（含延續計畫）補助，優異的辦學績效有目共睹，該次獲選為推動教學創新示範楷模學校，盼能與各校交流辦學政策，創造多贏局面。



資料來源：Kun Shan University http://www.ksu.edu.tw/cht/



訊息來源：崑山科技大學



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