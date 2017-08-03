2017新北市兒童藝術節「Hello! Monsters歡迎光臨怪獸島」開園預備 20種藝術體驗30場兒童劇場表演 開幕贈品等你拿



(中央社訊息服務20170803 10:55:48)怪獸即將來襲！你準備好了嗎? 2017新北市兒童藝術節「Hello! Monsters歡迎光臨怪獸島」將於8月4日晚上7點開幕演出！市民廣場將帶著6隻兒藝節專屬原創小怪獸，化身成為一座充滿童趣的怪獸島，陪伴大家一起體驗高達20種藝術體驗，以及超過30場兒童劇場表演。即日起至13日連續10天將在新北市市民廣場帶來不間斷的精采節目。



新北市政府文化局表示，今年兒藝節以「歡迎光臨怪獸島」為主題，將有原創的6隻新北小怪獸帶來6大藝術互動體驗區，包含繪畫、疊積木、捏黏土等，另加入新北市各大博物館體驗區，總數高達20種藝術體驗，以貨櫃屋營造出一個適合小朋友玩耍、學習的空間。此外，更有超過30場國內外兒童劇場表演，以及住在怪獸島上超過30件怪獸藝術裝置，帶給大小朋友許多豐富多元又有趣的藝術體驗。



開幕活動將由紙風車劇團《雞城故事》揭開序幕，現場也將準備限量1,000份由雄獅文具及騎士堡贊助的怪獸開幕禮要送給大小朋友，活動當天晚上6點在活動現場服務台開始發放，數量有限，送完為止。雄獅文具及騎士堡也帶來有趣的小遊戲，民眾可以到廣場攤位體驗。



「2017新北市兒童藝術節」即日起至8月13日，每天下午3點至晚上9點於新北市市民廣場開園，擁有超逼真的侏儸紀AR及多項VR互動遊戲的「科技藝術體驗區」則從即日起至8月27日止，每天上午10點至晚上7點30分在新北市政府1樓大廳。相關活動訊息可上「2017新北市兒童藝術節」活動官網查詢http://www.jackie-imc.com/2017newtaipeicitycaf/。



訊息來源：新北市政府文化局



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/218147.aspx