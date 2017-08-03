日本公益財團法人大學基準協會(JUAA）訪台評會



(中央社訊息服務20170803 09:30:07)台評會自2013年與日本公益財團法人大學基準協會(JUAA）簽署合作備忘錄以來，雙方即持續定期進行兩國評鑑經驗之交流與分享、合作，今(106)年7月28日JUAA事務局長兼大學評鑑．研究部長工藤潤先生及副主幹原和世小姐再次來臺，台評會由吳淑媛秘書長及周穎利副秘書長親自接待，雙方除針對未來兩會國際認證與合作做深入對談與討論外，更對未來兩會同仁將共同培訓與觀摩等規劃進行討論與交流；透過面對面溝通激發兩會辦理評鑑或品質保證認證制度的創新思維，甚而有助於建立兩國彼此對高等教育品質之共識，並創造既泰國「國家教育標準與品質評估局」（ONESQA）互簽雙認證之後，臺日雙方互簽雙認證的合作契機。



訊息來源：社團法人台灣評鑑協會



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