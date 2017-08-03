稻江學院獨立招生報名中 產學合作能保障學生畢業即就業的大學



(中央社訊息服務20170803 09:20:33)每年的畢業季後，許多大學生離開校園，紛紛投入職場工作，但薪水都不高且工作不穩定。但是稻江學院的許多同學，一畢業後，即有高薪的工作在等著他。「稻江科技暨管理學院」是一所教學實用型的大學，目前11個系所都與現代熱門產業簽訂有產學合作計畫，協助同學未來「畢業即能就業、就業即能上手」。例如幼兒教育學系與「保進文教集團」、「台中幼教暨福利協會」以及「美樂蒂兒童美語」等全國性大型企業簽訂產學合作計畫，讓學生享有免學雜費、有薪實習等升學管道，並且保障未來就業起薪至少50萬元。



根據104人力銀行所公布的「升學就業地圖」資料顯示，有高達97%的「稻江科技暨管理學院」畢業生，能直接並順利地進入職場工作。



近年來，稻江大學的認真辦學，獲得全國各大企業的肯定，無論教學設備、專業師資、招生率及學生註冊率，皆十分亮眼。尤其從不誇大學校招生的成績，實實在在的透明並公開出來，供各界檢視。例如，去（2016）年為高教的海嘯年，稻江大學招生成績不受少子化危機的影響仍有極高的招生水準。根據教育部統計處「大專校院系所特色及新生註冊率查詢系統」的公布資料顯示，稻江105學年度的大學部學士班新生註冊率高達84.04%；不只如此，今（2017）年稻江各研究所舉行的106學年度入學考試，更達到招生100%的滿額佳績。



稻江學院面積廣大，是國內唯一擁有兩座棒球場的國內大學；稻江校園寧靜優美，學風溫馨和諧，學校重視品德教育，老師充滿教學熱誠；由於是國內第一所「教學實用型」綜合大學，具有理論與實務並重的教學特色，使得每位學生皆有專業技能，常常在國際競賽獲得大獎。例如稻江大學餐飲管理系同學連續四年打敗全國公私立大專院校學生，成功蟬聯台灣餐飲界最高榮譽「龜甲萬盃國際料理比賽」的四連霸冠軍。今年由稻江大學「動畫遊戲設計系」三名學生為主所組成的「台灣閃電狼」電競隊伍在波蘭，奪得2017年「第十一屆英特爾極限大師賽」（英雄聯盟）的全球總冠軍，榮獲蔡英文總統的召見嘉勉；「餐飲管理系」顏立勳同學更贏得「2017日本國際料理大賽」冠軍；「時尚美容學程」林彥廷同學亦拿下「韓國美容奧林匹克世界大賽」雙料冠軍。



稻江大學距離嘉義高鐵車站只有5分鐘車程，從台北搭乘高鐵到學校也只需1小時30分，十分便利。稻江有11個學系， 106學年度「單獨招生」（免筆試入學）及暑假轉學生入學申請正報名中。想學得一技之長及希望未來工作有保障的全國青年，請把握機會。報名詳情請至稻江官網http://www.toko.edu.tw查詢。報名電話：嘉義（05）3623133；（05）3622889 轉225；台北（02）25581065轉14。



訊息來源：稻江科技暨管理學院



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