駐休士頓台北經濟文化辦事處黃敏境處長歡迎台北醫學大學學生到休士頓研習



(中央社訊息服務20170803 09:19:44)台北醫學大學護理學院學生透過德州大學休士頓健康科學中心(University of Texas Health Science Center at Houston)游登元教授及洪裕峰教授的協助，每年暑假都安排學生到休士頓進行海外研習。 駐休士頓台北經濟文化辦事處黃敏境處長為了表示對台北醫學大學研習學生的歡迎，特別安排餐會接待研習同學。餐會中黃敏境處長以幽默風趣的談話分享外交人員的所見所聞，更深入探討歐美及台灣醫療健保制度的差異，同時也向在座教授請益有關基因工程的發展造成醫學法規及醫學倫理可能面臨的挑戰。



今年是該校護理學院第十次辦理休士頓海外研習，共有11位護理學院學生參加。同一時間該校生物醫學工程學系陳祥和主任也首次帶領2位醫學工程學系學生在休士頓研習。兩團研習期間均自7月24日至8月19日，除進行課室研討外，也參訪當地著名醫學中心及醫院，實地觀察護理臨床運作。



訊息來源：駐休士頓辦事處



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