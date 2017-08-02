無人駕駛車證流行，8月1到5號的凌晨，無人小巴士在台北市信義路公車專用道，進行測試，北市府想要讓信義幹線可以跑無人公車。日本是決定，三年後，讓無人貨車駛在高速公路



深夜的台北市街頭，外型圓潤的無人小巴，在信義路的公車專用道上進行測試，走走停停，吸引不少民眾目光，紛紛搶著拍照，台北市長柯文哲說，這是台北市政府的第一步。



==台北市長 柯文哲==

這個要一步一步試驗

你也要試驗到OK

這個還要IOT的網路網 雷達

那個還要、還需要技術

還要一個一個處理

我的目標是信義幹線

可以跑無人公車



這款無人小巴最大載客量12人，預設時速40公里，可雷射測距和防撞機制，但是反應還是和真人駕駛有差距，真的要上路，有學者認為，初期還是採分流方式，比較可行。



==台大機械工程系副教授 李綱==

它的運動行為不是你所熟知的

開車的反應速度

一開始我覺得也不可能

像我們人這麼快

如果你本意假設是想要

解決某些地方的運輸

如果設計沒有考慮到

它對於其他周邊車輛的一個影響

有可能會適得其反

我覺得初期應該都是會採用隔離

用分流的方式做才比較可行



學者指出，相較於美國或是新加坡，台灣對於無人車相對保守，無人小巴要上路，要挑戰的還有台灣的交通法令。而日本為了解決宅配業人手不足的問題，已經計劃於３年後，讓無人貨車行駛於新東名高速公路上，由第一台有人駕駛的貨車，帶領後方二到三輛無人貨車，成為一列運送隊伍，只是若是發生事故，責任如何判定，仍然需要再修定條文。



記者 綜合報導