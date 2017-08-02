亞太遭罰百萬 維護用戶權益盼用戶升級中央社 (2017-08-02 18:59)
（中央社記者潘智義台北2017年8月2日電）國家通訊傳播委員會針對亞太電信3G服務品質不佳開罰，亞太電信表示，對於NCC罰款深感遺憾，同時會通知3G用戶最優惠的升級4G資費及手機方案，維護3G用戶權益。
國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗說，今年2月間有民眾向NCC檢舉，亞太電信的3G收訊品質不佳，經山區監理處進行實地查測後發現，亞太電信擅自關閉基地台，且電波人口涵蓋率降至46.9%，不符合75%的標準，因此依法開罰100萬元。
亞太電信引述統計數據指出，3G的CDMA基地台平均每座每月耗電約1500度，以亞太電信全網2700站計算，全年耗電量高達4860萬度電。目前CDMA整體網路每月使用語音服務低於1萬分鐘，數據用量更低於10G（低於1個4G吃到飽用戶1個月的使用量），以如此低的使用量，繼續維持耗電如此高的網路，不僅毫無效率，更是與落實節能減碳目標背道而馳。
亞太電信強調，考量目前整體用戶中4G用戶約171萬，對於尚未升級的3G用戶，提出遠優於日前2G升級4G超低月租78元資費，及「免綁約0元4G智慧型手機」，以最佳誠意落實消費者保護，更是對環境保護做出具體貢獻。
亞太電信說明，因為CDMA網路頻段會干擾4G 900MHz網路，隨著3G用戶大量升級至4G，針對部分CDMA基地台觀察一定期間無用戶使用量，會進行發射功率調整或其他措施，可在儘量不影響3G用戶使用的前提下，改善與4G網路的干擾問題。
此外，如果3G用戶反映CDMA網路涵蓋不足，亞太將提供4G 7日試用卡，以及等於或優於3G的資費方案，加碼手機優惠，提高補貼讓用戶升級4G，如果用戶退租，亦不收取違約金。基本上，絕大多數用戶都能接受，也認為亞太相關方案可確保用戶權益。
亞太電信表示，已提出業界最優惠的升級4G資費及手機方案，會將這些方案知會所有3G用戶，將持續在維護3G用戶權益上努力做到最好；同時亞太呼籲，如何盡速解決CDMA網路資源不符比例情形，落實政府節能減碳目標，除了業者自身努力外，有賴政府前瞻思維及政策支持。
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