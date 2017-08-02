衛生福利部食品藥物管理署今天（2號）公告修訂含「可待因（codeine）」成分藥品使用原則，禁止未滿十二兒童和產後哺乳的婦女使用含可待因成分的成藥，醫師開立處方藥時，除非沒有能替代的藥物，才能謹慎使用於未滿十二歲兒童。（戎華儀報導）



「可待因（codeine）」有止咳效果，因此大多被用於止咳止痛藥物。衛福部指出，近年來國際上發布許多含可待因成分止咳止痛藥品，用在兒童身上出現呼吸系統不良的反應，包括呼吸緩慢、微弱，呼吸困難、有吵雜聲，因此衛福部經藥品安全評估資議小組討論後，考量國內有更安全的替代藥品可用，決定禁止12歲以下兒童和產後哺乳婦女使用含可待因的成藥。



食品藥物管理署科長王博譽：『最近因為陸陸續續有很多國家他們有發不出來，他們發覺說，可待因好像有一些小朋友使用的話，會有抑制呼吸的作用，所以他們覺得說，因為有這樣的風險，所以禁止12歲以下的小朋友使用。』



至於醫師處方藥物，王博譽表示，除非沒有其他替代藥品，而且臨床效益大於風險時，醫師才能考慮將含可待因藥品用於未滿12歲兒童，對於具呼吸功能不全的兒童也應謹慎使用。



（圖：戎華儀攝）



