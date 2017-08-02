8月起 華航A350飛台北溫哥華航線中廣新聞網 (2017-08-02 19:10)
中華航空台北溫哥華航線從八月起啟用空中巴士A350，加上洛杉磯、紐約、舊金山等地，北美地區所有航點全部以777或A350新機飛航；而華航最新一架A350彩繪機「藍鵲號」也在昨天亮相。
華航董事長何煖軒表示，華航歐洲航點包括法蘭克福、阿姆斯特丹、維也納及羅馬等，已全部由新世代客機派飛；北美地區繼洛杉磯、紐約、舊金山之後，溫哥華也以A350飛航擴大旅客服務範圍，此舉象徵華航新世代客機執飛北美市場的最後一片拼圖正式完成。
華航指出，「藍鵲號」是華航第二架A350彩繪機，也是空中巴士交付航空業者的第100架A350。台灣藍鵲曾於國鳥選拔中榮獲第一名，是台灣才看得到的特有鳥種，搭配美麗綻放的油桐花，最具代表性的台灣在地特色躍上華航彩繪機機身，飛行大使璀璨領航，讓全世界看見台灣。
華航表示，為提供旅客穿梭各地更優質的服務，A350客機將於今年10月29日起執飛台北檀香山，12月1日起飛航台北倫敦與台北雪梨，其中倫敦航線每周4班，雪梨增為每日2班往返。
(圖:華航提供 中廣馮建棨整理)
(圖說:華航第7架A350藍鵲號彩繪機8月1日深夜首航溫哥華)
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