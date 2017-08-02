中華郵政宣布，8月1日起調整國內郵資，郵資將一律以新台幣元為單位，不再有角或分，平信起始資費從5元調為8元，明信片從2.5元調為5元，印刷品最低郵資從3.5元漲到6元，掛號從25元調整為28元。



新款面額郵票、明信片、掛號信封將在10月推出，過渡期間則有「無面額郵票」可以使用，至於過去民眾手中的舊郵票、含郵資信封，未來寄信時只要到郵局櫃檯補差額，還是可以使用。



