平安就是福 中元家樂福 全新廣告大首播 代言人藍正龍溫馨亮相中央網路報 (2017-08-02 18:20)
新好爸爸藍正龍大爆兒時趣事！
藍正龍在廣告中以回憶方式倒敘，想起以前母親在七月民俗月時，有諸多禁忌與普渡的虔誠堅持，笑稱媽媽是「虔誠拜拜高手」的他表示，三牲是絕對不可少的，所以每次都很期待普渡完的晚餐，因為會有最喜歡吃的糖醋魚！
另外讓藍正龍最印象深刻的，還有媽媽不停叮嚀的禁忌，像七月嘸通玩水，「我家旁邊就是游泳池耶，害我只好偷偷去…但真的心裡會有點毛毛的。」直到現在當了爸爸後，終於能理解母親小時候對他說一句句不可以，都是出自於對家人深深的關心與牽掛。
廣告拍攝當天，藍正龍坦言自己童年非常頑皮，有一次幫媽媽買醬油、結果路上跑去打電動，被媽發現在背後大喊「藍正龍～你還在打！走了！」回家後被扁得很慘！直到現在想起還是會覺得自己真是太調皮了！
中元拜拜新氣象，祈求平安好榜樣！
家樂福公關經理林夢紹表示，這一次會找藍正龍來代言，是因為他愛家愛小孩又清新的形象，和家樂福以家庭族群為主的訴求非常貼近，絕對是此次廣告代言人的不二人選，尤其這一次中元節廣告希望呈現不同世代對於民俗月、普渡堅持各有不同，但無論是豐盛的拜或是簡單的拜，最重要的是在心裡懷有一份善心，以及祈求家人「平安就是福」的盼望。
說到普渡的準備，藍正龍有一套專屬的小秘訣，他說供品部分當然是一定要家人愛吃的，例如太太愛吃的生乳捲、最近女兒很愛的蒟蒻凍、還有自己愛吃的水果櫻桃等等，這些東西都可以在家樂福賣場輕鬆購入，不只方便，一邊買東西還可以吹冷氣，與家人共度親子時光，真的感覺很幸福啊！
今年中元普渡趕緊來到家樂福吧，不只種類齊全還有異國零嘴大集合，無論是吃在地還是買進口，都能一次大滿足，家樂福是全家人最好的選擇！
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
相關鏈接：https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WVrhRDVKc6s
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