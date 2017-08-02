【中央網路報】

藍正龍現場大爆兒時普渡有趣回憶新好爸爸藍正龍準備普渡供品不忘老婆小孩的最愛藍正龍現場傳授中元普渡準備小秘訣藍正龍首度代言家樂福主打中元節平安就是福家樂福中元節全新廣告大首播 代言人藍正龍溫馨亮相 唯一同時擁有量販、超市、線上購物三大通路的家樂福，宣布中元節促銷全面開跑，除了一次推出上萬支商品瘋狂下殺！今年中元行銷改走溫馨路線，首次邀請一線明星藍正龍擔任廣告男主角，挑戰通路少見的二分多鐘長版廣告，內容以三代同堂的溫馨互動，重新詮釋中元節普渡意義！新好爸爸藍正龍大爆兒時趣事！藍正龍在廣告中以回憶方式倒敘，想起以前母親在七月民俗月時，有諸多禁忌與普渡的虔誠堅持，笑稱媽媽是「虔誠拜拜高手」的他表示，三牲是絕對不可少的，所以每次都很期待普渡完的晚餐，因為會有最喜歡吃的糖醋魚！另外讓藍正龍最印象深刻的，還有媽媽不停叮嚀的禁忌，像七月嘸通玩水，「我家旁邊就是游泳池耶，害我只好偷偷去…但真的心裡會有點毛毛的。」直到現在當了爸爸後，終於能理解母親小時候對他說一句句不可以，都是出自於對家人深深的關心與牽掛。廣告拍攝當天，藍正龍坦言自己童年非常頑皮，有一次幫媽媽買醬油、結果路上跑去打電動，被媽發現在背後大喊「藍正龍～你還在打！走了！」回家後被扁得很慘！直到現在想起還是會覺得自己真是太調皮了！中元拜拜新氣象，祈求平安好榜樣！家樂福公關經理林夢紹表示，這一次會找藍正龍來代言，是因為他愛家愛小孩又清新的形象，和家樂福以家庭族群為主的訴求非常貼近，絕對是此次廣告代言人的不二人選，尤其這一次中元節廣告希望呈現不同世代對於民俗月、普渡堅持各有不同，但無論是豐盛的拜或是簡單的拜，最重要的是在心裡懷有一份善心，以及祈求家人「平安就是福」的盼望。說到普渡的準備，藍正龍有一套專屬的小秘訣，他說供品部分當然是一定要家人愛吃的，例如太太愛吃的生乳捲、最近女兒很愛的蒟蒻凍、還有自己愛吃的水果櫻桃等等，這些東西都可以在家樂福賣場輕鬆購入，不只方便，一邊買東西還可以吹冷氣，與家人共度親子時光，真的感覺很幸福啊！今年中元普渡趕緊來到家樂福吧，不只種類齊全還有異國零嘴大集合，無論是吃在地還是買進口，都能一次大滿足，家樂福是全家人最好的選擇！(蘇松濤報導)相關鏈接：https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=WVrhRDVKc6s