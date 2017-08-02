【中央網路報】

【萊爾富】鮮食新品情境圖【萊爾富】一碗烤雞腿飯 NT85【萊爾富】日式蕎麥風味麵 NT55【萊爾富】北海道十勝牛丼 NT90【萊爾富】北海道十勝豚丼 NT85 自今年二月推出至今的「一碗系列」便當已銷售超過百萬碗，其古早味配菜、親民價格與大份量米飯，可媲美超商版「台鐵便當」。看好高C/P值的國民便當趨勢，萊爾富再推出「一碗烤雞腿飯」，以整塊骨腿浸入特調醃料，經過微炸與燒烤繁複過程的金黃烤雞腿，再佐以大份量古早味配菜與米飯，再現國民便當的懷舊滋味。另外，有鑒於日式美食廣受消費者喜愛，也同步推出「日式蕎麥風味麵」、「北海道十勝牛丼」及「北海道十勝豚丼」，讓民眾在夏日也能輕鬆享用日式美食。即日起至8月29日止，購買「一碗系列」或「涼麵系列」加10元享指定原萃系列乙瓶。看好龐大國民便當市場，可望帶動相關類別業績成長 3 成。古早味「一碗系列」銷售破百萬碗 再創國民便當新風尚「一碗系列」於今年二月中上市，陸續推出「一碗排骨飯」及「一碗雞腿飯」，銷售至今已熱賣超過上百萬碗，萊爾富趁勝追擊，再推出新品「ㄧ碗烤雞腿飯」迎戰廣大的便當市場，期待能夠締造亮眼的銷售成績。「ㄧ碗烤雞腿飯」延續了一碗系列的碗公造型之特色，精選整塊骨腿浸入特調醃料，經過微炸與燒烤繁複過程，打造鮮嫩多汁的金黃烤雞腿，佐以大份量的螞蟻上樹、脆筍片炒火腿，以及菜脯炒厚蛋組合而成的古早味小菜，最後搭配大份量米飯，共同譜出國民美食的懷舊滋味，給予民眾全新的便當體驗，即日起至8月29日止，購買「一碗系列」或「涼麵系列」加10元享指定原萃系列乙瓶優惠。再添「日式」國民美食生力軍隨著日式連鎖餐廳持續在台拓點引領旋風，萊爾富發現日式美食廣受消費者喜愛，即日起推出日式風味蕎麥麵、北海道十勝牛丼及北海道十勝豚丼，共三種口味。其中，北海道十勝牛丼、北海道十勝豚丼，以日本北海道十勝直輸醬汁與新鮮洋蔥拌炒的獨家配方風味，搭配份量十足的牛/豬五花，再佐以健康滿分的牛蒡與紅蘿蔔，成就一碗日式丼飯。今夏一次推出多款日式風味便當，讓民眾在台灣也可品嚐道地日式美食。(蘇松濤報導)