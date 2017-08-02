【中央網路報】

俊逸基金會舉辦「兒童廣播營」。俊逸基金會舉辦「兒童廣播營」。 由俊逸基金會、教育部青年發展署臺南市青年志工中心、龍崎區龍崎國小、關廟區新光國小舉辦的「兒童廣播營」，周三到周五106/8/2-8/4分別在龍崎國小及新光國小登場。俊逸聲力軍志工隊的青年志工們規劃媒體識讀、口才訓練、創意啟發系列課程，營隊營長臺北市立大學音樂學系蔡品婷說，在「廣播劇大車拼」課程，志工們準備了一系列音效道具，指導小朋友用鐵片製造打雷音效，用綠豆和臉盆模仿下雨的聲音，另外還錄製性別平權公益廣播廣告，大聲疾呼尊重彼此、性別平權，希望以學習更多元的媒體知識，增加學童的口語能力。龍崎區龍崎國小四年級王鋕鈜表示，學校在寒暑假都會舉辦各式營隊，但廣播營隊是第一次舉辦，讓他覺得很有趣，透過遊戲可以學習到廣播知識與團隊合作的精神。「家是大家的，家事不應該分男女，爸爸可以煮飯、切水果，媽媽也可以修理家電。我們不應該有性別刻板印象」小朋友在公益廣播廣告錄製課程中，化聲小主播，錄製公益廣告。承辦人林怡妏表示，錄製實作課可以讓小朋友在認識廣播廣告特色的同時，也學習性別平權的重要。這次志工們以廣播為主軸，設計一系列課程，營隊結束前會將小朋友的成果剪輯完成，在結業式舉辦「家鄉大小事」廣播節目成果試聽會，將邀請兩校師長出席一同分享小朋友們三天努力的成果。負責營隊團康課程遠東科技大學蔡宗緯說，廣播營透過團康的帶領能讓學童迅速融入團隊、培養表達能力，讓學童自然而然的習慣上台勇於表達、不怯場，且運用團隊的溝通協調，練習如何與他人對話。出隊志工包括俊逸聲力軍志工洪碧涓、郭如汝、林怡妏及邱瑋湞、遠東科技大學蔡宗緯、臺北市立大學蔡品婷、臺南高商楊佩穎、陳靖予、黃翊閔、郭軒銘、崑山科技大學侯怡瑄、鄭佳晏、洪玉芬、蘇玉菱、台東大學傅湘婷、中正大學楊子漩、謝佩真、曾文家商黃翊欣、李竺蓁、金門大學覃泰瑜、中國文化大學林真妤、伍瑞盈、新營高中陳慈雨、中華醫事科技大學陳郁雅、高雄師範大學謝君薇、南臺科技大學許如貝。俊逸聲力軍服務隊每年寒暑假都會帶領志工去到偏鄉進行營隊活動，希望藉由服務的推動，啟發青年志工在地認同進一步投入公共參與，甚至是自主推動在地關懷行動。也歡迎各地組織、社團多利用基金會網站志工媒合專區招募志工，而有意投入志願服務的年輕學子、社區民眾也歡迎上網查詢各組織志工缺額，直接線上報名，網址(www.e-go.org.tw/tnyouth/)。（蔡清欽報導）