俊逸兒童廣播營 培訓偏鄉小主播中央網路報 (2017-08-02 18:30)
「家是大家的，家事不應該分男女，爸爸可以煮飯、切水果，媽媽也可以修理家電。我們不應該有性別刻板印象」小朋友在公益廣播廣告錄製課程中，化聲小主播，錄製公益廣告。承辦人林怡妏表示，錄製實作課可以讓小朋友在認識廣播廣告特色的同時，也學習性別平權的重要。這次志工們以廣播為主軸，設計一系列課程，營隊結束前會將小朋友的成果剪輯完成，在結業式舉辦「家鄉大小事」廣播節目成果試聽會，將邀請兩校師長出席一同分享小朋友們三天努力的成果。
負責營隊團康課程遠東科技大學蔡宗緯說，廣播營透過團康的帶領能讓學童迅速融入團隊、培養表達能力，讓學童自然而然的習慣上台勇於表達、不怯場，且運用團隊的溝通協調，練習如何與他人對話。
出隊志工包括俊逸聲力軍志工洪碧涓、郭如汝、林怡妏及邱瑋湞、遠東科技大學蔡宗緯、臺北市立大學蔡品婷、臺南高商楊佩穎、陳靖予、黃翊閔、郭軒銘、崑山科技大學侯怡瑄、鄭佳晏、洪玉芬、蘇玉菱、台東大學傅湘婷、中正大學楊子漩、謝佩真、曾文家商黃翊欣、李竺蓁、金門大學覃泰瑜、中國文化大學林真妤、伍瑞盈、新營高中陳慈雨、中華醫事科技大學陳郁雅、高雄師範大學謝君薇、南臺科技大學許如貝。
俊逸聲力軍服務隊每年寒暑假都會帶領志工去到偏鄉進行營隊活動，希望藉由服務的推動，啟發青年志工在地認同進一步投入公共參與，甚至是自主推動在地關懷行動。也歡迎各地組織、社團多利用基金會網站志工媒合專區招募志工，而有意投入志願服務的年輕學子、社區民眾也歡迎上網查詢各組織志工缺額，直接線上報名，網址(www.e-go.org.tw/tnyouth/)。
（蔡清欽報導）
【中央網路報】
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 諾得超級紅薑黃Complex膠囊(30粒X3盒)贈諾得百靈德國薄荷精
- 【寶石方塊】紅飛翠舞天然碧璽墜子-925純銀飾
- 【日本大塚集團】大塚美C凍-芒果口味31入/西印度櫻桃口味 3
- Majacase - 客製 手機皮套 手機殼HTC IPHONE SAMSUNG SONY
- CHLOE太陽眼鏡 法式貓眼/咖啡金#CL642S 210
- BABY-G 甜美的呼喚時尚運動休閒腕錶-白-BA-110PP-7A2
- 椅吧 工業風質感木紋實木椅凳
- 【CITIZEN】Eco-Drive 鈦金屬計時腕錶(AT2340-81E)
- Bernice-狄西5尺白色皮革雙人床組(不含床墊)
- Calvin Klein- 簡約復古太陽眼鏡（黑色）
講中文就是任性？台女赴日這舉動 網友直呼真沒品【NOWnews今日新聞】
喝果汁解渴 4大族群別多喝【健康醫療網】
多汗症狐臭新解 微波熱能治療效果好【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》