【中央網路報】

東東餐飲企業2日舉辦中秋禮盒發表會。東東餐飲今年中秋主打產品『大三圓禮盒』，以烏魚子為主要月餅餡料，共有三種口味。東東餐飲捐贈200顆月餅給臺南市社會局，由婦女及兒童少年福利科郭科長代表接受並贈感謝狀。 東東餐飲企業2日舉辦中秋禮盒發表會，今年以『愛「烏」及屋．月幸福』為主題，訴求「傳遞幸福、溫馨暖心、闔家團圓」，現場東東捐贈200顆月餅給臺南市政府社會局，將滿滿的關懷與愛，傳遞給弱勢單位的孩童，讓這些小朋友可以吃到月餅的幸福味。東東餐飲企業品銷公關部副總林佳樺指出，「愛屋及屋」就是喜愛一個人時，也會喜愛與他有關的人事物，而這次東東主打產品「大三圓禮盒」，以在地台南將軍黑金烏魚子為月餅主要內餡，由三十年以上經驗的老師傅純手工用心製作而成，就是要讓顧客吃到月餅的幸福滋味，並且取其諧音「烏」命名此次活動為：愛「烏」及屋．月幸福，同樣也希望除了主打月餅以外，其他各具特色的中秋禮盒也能受到顧客的喜愛，讓顧客在中秋月吃了東東精心準備的中秋禮，全家幸福樂團圓。每年中秋禮盒皆透過宅配業者配送給訂購的消費者，所以發表會結合「宅配幸福」的概念，現場安排以詼諧的短劇演出模式，由宅配員以Rap的方式開場，加入幽默的生活化劇情介紹中秋新品，加上融入日本動漫柯南及小蘭以俏皮的方式現場直播，活絡整場歡笑的氛圍。東東今年主打產品「大三圓禮盒」推出三種口味的月餅，圓型象徵滿月及團圓，取名「大三圓」如同完成品大大的三個圓。「大三圓禮盒」的包裝設計猶如珍貴的時光寶盒，雲海般的扇型圖騰，金黃閃爍的花瓣圖騰，拱著金色大月亮，寓意中秋圓滿之意，內裝共三層，每層分別放入「烏魚子蓮蓉」、「核桃莓烏沙」、「XO醬綠豆椪」各二個。「烏魚子蓮蓉」使用細綿的豆沙包覆著頂級烏魚子與蓮蓉，不僅融合海鮮的鮮美及蓮香的清雅，且充滿鹹香交錯的口感；創新口味的「核桃莓烏沙」香脆核桃及蔓越莓果粒入餡，搭配結合烏梅及紅雲豆之烏豆沙，綿密紮實，帶點微酸之經典廣式月餅;；「XO醬綠豆椪」使用酥薄餅皮包入老師傅手工炒製的XO醬和香菇滷肉，加上使用在地綠豆仁製成的綠豆沙內餡，鹹甜口感，讓你吃了「椪」然心動。今年新產品還有『港式腊味禮盒』包含腊肉、肝腸、腊腸等道地港式風味；『古早味蔴粩禮盒』是台灣傳統令人懷念的古早味點心，酥脆、蓬鬆交錯的口感，甜度適中不黏牙；『鹹酸甜禮盒』遵循傳統古法製作，保留原始風味，呈現懷舊的古早滋味。除了中、港式禮盒，旗下義式餐廳『永恆天詩』烘焙坊也推出西式中秋新品「焦糖布丁禮盒」，純手工製做且不加一滴水，每一口充滿香醇濃郁的味道；「紫戀藍莓乳酪條禮盒」加入濃純的乳酪，搭配藍莓果香酸甜滋味，讓你吃到幸福戀愛的感覺。東東19項中秋禮盒於8月3日開始預購，凡9月15日前訂購，享早鳥優惠75折，「大三圓禮盒」限量超值優惠價680元，台灣本島滿2,700元享免運費服務，詳細活動資訊可洽東東餐飲旗下各店家或撥打洽詢專線：(06)295-3456，也可上企業官網http://www.dondom.com.tw查詢。（蔡清欽報導）