【中央網路報】

今年最具話題性的手遊大作《Fate/Grand Order》（中文名《命運-冠位指定》，以下簡稱《FGO》），在昨（1）日系統維護後，推出玩家期待已久的限時任務「嘮嘮叨叨本能寺」；而日前官方宣佈《FGO》將參加今年8月10日(四)~8月14日(一)的第18屆漫畫博覽會的消息，今天更進一步公開展會的內容，包含所有活動的相關訊息、玩家必搶的限量贈品…等等，《FGO》8月超多精彩的活動，將帶給所有玩家們最難忘的回憶！【嘮嘮叨叨本能寺活動背景】那兩個人終於回來了！出自遊戲營運前的官方漫畫《Fate/ぐだぐだオーダー》中的主要角色-櫻Saber（真名：沖田總司）、魔人Archer（真名：織田信長），這次終於來到迦勒底，將與所有玩家展開一場跨時代的冒險囉！官方漫畫《Fate/ぐだぐだオーダー》以詼諧風趣、吐槽官方的內容，受到眾多粉絲的喜愛，而這次活動《嘮嘮叨叨本能寺》就是由漫畫作者-「經驗值」老師帶來的原創劇本，將用充滿笑點的劇情，帶給玩家最歡樂的遊戲體驗，另外在活動期間收集指定數量的“本能寺點數”，還能讓人氣英靈「織田信長」永駐迦勒底。【嘮嘮叨叨的漫博一夏 漫畫博覽會隆重登場】配合嘮嘮叨叨本能寺任務開放，漫博期間《FGO》攤位將重現本能寺風采，帶領玩家跨越次元進入遊戲世界，現場也將會舉辦聖晶石十連抽、本能寺任務PK挑戰以及每日抽獎等舞台活動，只要參加活動就能夠獲得精美的周邊贈品。此外，「沖田總司」與「織田信長」等人氣英靈現場也將會到現場與御主們一起同樂唷！更多《Fate/Grand Order》相關資訊，請至官方網站及粉絲團查看。《Fate/Grand Order》繁中版官網：http://fate-go.com.tw/《Fate/Grand Order》繁中版臉書粉絲團：https://www.facebook.com/FateGO.TW/(蘇松濤報導)