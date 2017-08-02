《Fate/Grand Order》嘮嘮叨叨本能寺隆重登場，第18屆漫畫博覽會確定參展！中央網路報 (2017-08-02 18:35)
【嘮嘮叨叨本能寺活動背景】
那兩個人終於回來了！出自遊戲營運前的官方漫畫《Fate/ぐだぐだオーダー》中的主要角色-櫻Saber（真名：沖田總司）、魔人Archer（真名：織田信長），這次終於來到迦勒底，將與所有玩家展開一場跨時代的冒險囉！
官方漫畫《Fate/ぐだぐだオーダー》以詼諧風趣、吐槽官方的內容，受到眾多粉絲的喜愛，而這次活動《嘮嘮叨叨本能寺》就是由漫畫作者-「經驗值」老師帶來的原創劇本，將用充滿笑點的劇情，帶給玩家最歡樂的遊戲體驗，另外在活動期間收集指定數量的“本能寺點數”，還能讓人氣英靈「織田信長」永駐迦勒底。
【嘮嘮叨叨的漫博一夏 漫畫博覽會隆重登場】
配合嘮嘮叨叨本能寺任務開放，漫博期間《FGO》攤位將重現本能寺風采，帶領玩家跨越次元進入遊戲世界，現場也將會舉辦聖晶石十連抽、本能寺任務PK挑戰以及每日抽獎等舞台活動，只要參加活動就能夠獲得精美的周邊贈品。此外，「沖田總司」與「織田信長」等人氣英靈現場也將會到現場與御主們一起同樂唷！
更多《Fate/Grand Order》相關資訊，請至官方網站及粉絲團查看。
《Fate/Grand Order》繁中版官網：http://fate-go.com.tw/
《Fate/Grand Order》繁中版臉書粉絲團：https://www.facebook.com/FateGO.TW/
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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