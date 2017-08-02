引爆指尖商機 遠傳行動客服APP 「好禮優惠」每月百萬點擊量中央網路報 (2017-08-02 18:39)
遠傳行動客服APP強化線上、線下串接的服務模式，以互動式的活動參與維繫用戶關係，同時利用跨集團的合作優勢，擴大回饋效益。2016年9月推出「好禮優惠」專區，是目前電信業服務APP中唯一將集團優惠整合並提供用戶參考，上線短短20天就創造10萬的點擊量，累計至今，每個月均達百萬次的點擊量。同時每個月與不同屬性的關係企業合作遠傳獨家專區，提供用戶超值特惠品項，已達成上萬人次的成單量。
遠傳行動客服APP「好禮優惠」專區提供近40種集團相關活動情報，並區分為遠傳獨家、數位娛樂、科技生活、休閒遊憩四大類，用戶可依據個人偏好查看不同領域的活動資訊，還可收到每月初APP發送的「優惠好禮懶人包」，幫助用戶更快掌握當月熱門活動，並不定期舉辦流覽送禮券、咖啡等活動，讓用戶盡享優惠還能拿好禮。
根據遠傳的細項觀察，35歲以上的族群比較喜歡理財、獨家優惠等資訊；35歲以下的年輕族群則對遊戲、娛樂等議題較感興趣。另外，男性用戶較喜歡科技生活專區的優惠好康；以旅遊、飯店為主的休閒遊憩專區則深受女性用戶喜愛。
遠傳除了行動客服APP的超好康優惠外，電子帳單用戶也可用點數免費兌換集團好禮，每月使用電子帳單即可累積點數，點數可兌換Happy Go點數及SOGO百貨商品券。為鼓勵用戶申辦電子帳單累積點數兌換好禮，只要首辦的用戶免抽獎即可獲得7-11購物金。活動資訊請查詢：http://promotion.fetnet.net/Pmt/ep。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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