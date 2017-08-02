【中央網路報】

好禮優惠中「休閒遊憩」專區提供旅遊、飯店為主的資訊 較受女性用戶喜歡好禮優惠中「科技生活」專區提供購物 兌點等相關的優惠 較受男性用戶喜歡遠傳行動客服APP「好禮優惠」專區 讓用戶一指掌握集團熱門活動 「遠傳行動客服APP」不斷創造全新的服務體驗，滿足消費者各式需求。因應新零售時代來臨，「遠傳行動客服APP」於2016年9月領先業界推出「好禮優惠」服務，網羅遠東集團17家關係企業的活動優惠資訊，一站滿足用戶食、衣、住、行、育、樂的全方位需求，推出至今每個月皆有近百萬次的點擊量，成功引爆指尖商機！遠傳行動客服APP強化線上、線下串接的服務模式，以互動式的活動參與維繫用戶關係，同時利用跨集團的合作優勢，擴大回饋效益。2016年9月推出「好禮優惠」專區，是目前電信業服務APP中唯一將集團優惠整合並提供用戶參考，上線短短20天就創造10萬的點擊量，累計至今，每個月均達百萬次的點擊量。同時每個月與不同屬性的關係企業合作遠傳獨家專區，提供用戶超值特惠品項，已達成上萬人次的成單量。遠傳行動客服APP「好禮優惠」專區提供近40種集團相關活動情報，並區分為遠傳獨家、數位娛樂、科技生活、休閒遊憩四大類，用戶可依據個人偏好查看不同領域的活動資訊，還可收到每月初APP發送的「優惠好禮懶人包」，幫助用戶更快掌握當月熱門活動，並不定期舉辦流覽送禮券、咖啡等活動，讓用戶盡享優惠還能拿好禮。根據遠傳的細項觀察，35歲以上的族群比較喜歡理財、獨家優惠等資訊；35歲以下的年輕族群則對遊戲、娛樂等議題較感興趣。另外，男性用戶較喜歡科技生活專區的優惠好康；以旅遊、飯店為主的休閒遊憩專區則深受女性用戶喜愛。遠傳除了行動客服APP的超好康優惠外，電子帳單用戶也可用點數免費兌換集團好禮，每月使用電子帳單即可累積點數，點數可兌換Happy Go點數及SOGO百貨商品券。為鼓勵用戶申辦電子帳單累積點數兌換好禮，只要首辦的用戶免抽獎即可獲得7-11購物金。活動資訊請查詢：http://promotion.fetnet.net/Pmt/ep。(蘇松濤報導)