落實節能減碳！ CDMA網路落日 年減耗電4,860萬度中央網路報 (2017-08-02 18:41)
亞太電信表示，節能減碳已是政府及全民共同追求之目標，近日全國面臨限電危機，行政院除呼籲大家節能外，更帶頭節電午後1至3時不開冷氣。亞太電信呼籲，加速CDMA高耗電網路系統落日，引導3G用戶升級4G高速網路，才是真正政府及企業落實節能環保政策之道。
根據統計，CDMA基地臺平均每座耗電約1,500度/月，以亞太電信全網2,700站計算，全年耗電量高達4,860萬度電。而目前CDMA整體網路每月使用之語音服務低於1萬分鐘，數據用量更低於10G (低於1個4G 吃到飽用戶1個月之使用量)，以如此低之使用量，繼續維持耗電如此高之網路，不僅毫無效率，更是與落實節能減碳目標背道而馳。
CDMA 網使用之850MHz頻段（美規）與4G LTE 900MHz頻段（歐規）之頻率相鄰，對於絕大多數共站之基地台，因屋頂架設天線空間有限（相距過近），850MHz基地台會嚴重干擾900MHz基地台。亞太電信考量目前整體用戶中4G用戶約171萬，而對於尚未升級之3G用戶，提出遠優於日前2G升級4G之超低月租$78元資費及「免綁約0元4G智慧型手機」，以最佳誠意落實消費者保護，更是對環境保護做出具體貢獻。
最後，亞太電信對於本次NCC罰款100萬元，本公司尊重主管機關決議，但深感遺憾。亞太電信已提出業界最優升級4G資費及手機方案，並會將這些方案知會所有3G用戶。我們將持續在維護3G用戶權益上努力做到最好，同時我們也呼籲，如何儘速解決CDMA網路資源不符比例情形，落實政府節能減碳目標，除了業者自身努力外，仍有賴政府前瞻思維及政策支持。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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