萬坪建築別墅基地 居家營造國外度假風台灣好新聞報 (2017-08-02 16:53)
記者郭哲銘／新北報導
位於新北市新店區安祥路上，有建商利用上萬坪的建築基地，以造鎮概念推出全新大樓與別墅聚落，營造「在家就像在國外度假」的感覺，為了刺激消費者前來賞屋，建商特別選在週休假期舉辦手工皂教學課程，果然吸引許多民眾前往參觀。
全家人依照老師的指導步驟，慢慢調整各種原料比例，製作出屬於自己的手工肥皂。
位於新店屈、全新推出的大樓與別墅聚落建案，特別選在週休假期舉辦手工皂教學課程，吸引大批民眾參與，也成功締造一波賞屋熱潮。
以造鎮概念興建的別墅群，座落在新店安祥路上，不論是前往台北市區或是新北一級行政區，通勤時間大約在20分鐘內就能抵達。
超過上萬坪基地，建商為了追求最高品質的居住環境，室外建材不僅選用耐震、防火、承重，室內建材也選用最頂級最豪華，營造「在家就像在國外度假」的感覺，預料將在新店地區帶動一波搶購熱潮。
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