記者季大仁／新竹報導

豐邑機構2日上午10時舉型頂級酒店式地標商辦「豐邑雲智匯」開幕，現場熱鬧非凡，上百位受邀者一同見證光埔重劃區竹科新地標，首座酒店式旗艦商辦「豐邑雲智匯」落成盛況。

「豐邑雲智匯」開幕活動包括吹號與太鼓表演宣告旗開得勝、剪綵儀式、新竹豐邑喜來登大飯店酒店式商辦服務介紹與頒證典禮、建築導覽等精彩內容，並在「豐邑雲智匯」之2F商務中心、3F會議中心及頂樓景觀Sky Lounge等空間，讓現場嘉賓體驗與國際五星級飯店同等規格的「行政貴賓廳」及「商務中心」秘書服務。

「豐邑雲智匯」樓高達136米，以國際級企業旗艦總部之姿，登上新竹第一高地標建築，位處光埔重劃區心臟地段慈雲路的豐邑雲智匯商辦大樓，矗立於新竹科學園區與竹北市的往返要道，為竹科第一門戶，基地正對COSTCO、緊鄰中山高速公路公道五交流道、68快速道路銜接竹東福爾摩沙高速公路、台鐵內灣線新莊車站等，重劃區內蓄勢待發的龐大能量在此匯流。

「豐邑雲智匯」為新竹首座國際五星級飯店喜來登酒店式商辦，以顧客導向為核心價值，導入新竹豐邑喜來登大飯店國際五星級「酒店式管理」服務，內容包括：將每一服務作業細節標準化，並建立精緻之執行方針。設計完整服務專業技能培訓計畫，並要求服務人員接受完整培訓。結合指標性的建築設備本體，提供商辦使用者前所未有的五星飯店等級高規格體驗。以及引進外語行政秘書、禮賓接待、商務管家等為企業主量身打造的專屬服務。