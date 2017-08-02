記者吳順永／台南報導

父親節將屆，為降低子女們的荷包壓力，南紡購物中心數十家異國美食餐廳聯合推出優惠活動，而牛角日本燒肉專賣店更舉辦「日本來回機票雙人行」抽獎活動，闔家用餐後，可參加3日開打的「秋季化妝品節」，凡首四日持聯名卡，前往化妝品、香氛、內睡衣與女鞋指定店櫃消費滿3,000元即送200元，會員卡更推出新辦卡友禮活動，要讓全家人共度溫馨佳節。

為讓民眾度過溫馨的父親節，即日起至9日，南紡購物中心貼心為準備多元的聚餐選擇，包括開飯川食堂推出四人套餐(五菜一湯)原價1,810元，特價1,688元(限量20份/日)，此套餐不得與其他優惠併用，菜色內容恕無法更換;涓豆腐4人精選組合餐推薦價2,288元;Mo-Mo-Paradise期間限定-番茄壽喜燒，單種鍋429元/雙種鍋479元(限平日晚餐時段與例假日全時段供應);藍屋雙人御膳推薦價1,288元(贈鹽烤草蝦，送完為止);晶湯匙泰式主題餐廳推出父親節六人合菜，推薦價4,588元(即日起至13日供應)。

另，即日起至9月21日，牛角日本燒肉專賣店舉辦「牛角15周年祭」，消費滿2,400元並上網回答「牛角小知識」，填妥抽獎資訊，即有機會獲得最大獎「日本來回機票雙人行」(詳細活動資訊請見牛角官方網站)。

闔家用餐完畢後，可參加3日起至20日，南紡購物中心舉辦的「秋季化妝品節」，活動首四日，持聯名卡至化妝品、香氛、內睡衣、女鞋指定店櫃，當日累積刷卡每滿3,000元送200元商品提貨單(限量5,000份)，滿10,000元加贈100元商品提貨單(限量500份)，分期滿25,000元再加贈100元商品提貨單(限量500份)。同時，本館會員卡推出新辦卡友禮活動，活動期間，於化妝品、香氛、內睡衣與女鞋指定業種之店櫃，憑當日不限金額消費發票申辦會員紡卡Fun Card，即可獲得隨身小物收納包乙個(限量300個;兌換地點為5F顧客服務中心)，以上活動內容以現場公告為準。