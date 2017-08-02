世大運高規格反恐 驗收新北警犬偵爆訓練成效台灣好新聞報 (2017-08-02 17:59)
記者黃村杉／新北報導
針對2017臺北世大運體育賽事選手及觀眾安全，警犬隊首次投入國際體育賽事進入爆裂物偵蒐，新北警局指出，警犬偵爆訓練2日進行驗收，警政署警政委員鍾國文到場校閱新北市警犬隊的訓練成效，保三總隊、保五總隊警犬隊也到場觀摩。
新北警局表示，針對警犬的基礎訓練，以及汽機車、排隊人龍及移動隨行背包行李箱爆裂物偵蒐能力進行驗收，對於目前不易被探測器發現的三過氧化三丙酮（TATP）液體炸彈等，都已完成嗅聞訓練，未來將會有25位領犬隊帶領25隻警犬分編8組投入世大運維安工作。
新北警局強調，本次世大運將採取高規格反恐安檢方式，除安檢防爆器材使用，也運用警犬偵蒐爆裂物的能力加強偵測。並指警犬隊已投入37場世大運安檢勤務，共動員161人次及警犬進行場檢，且在世大運比賽期間，新北市警局警犬隊也會穿梭在場館人潮間搜尋可疑爆裂物，確保賽事順利進行。
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