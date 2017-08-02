（中央社溫哥華2017年8月2日電）華航(2610)今天凌晨1時在加拿大溫哥華機場舉行A350「藍鵲號」彩繪機首航剪綵，今後更便利加國赴台旅客。駐溫哥華辦事處處長李志強表示，去年加國來台十萬餘人，今年一定再增加。



華航加國時間今天凌晨在溫哥華國際機場舉行全新的A350「藍鵲號」彩繪機首航儀式，包括駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長李志強、華航美洲地區處長李獻光、華航副總經理兼發言人彭榮敏、溫哥華機場行銷暨傳播副總裁Anne Murray等人在登機門前熱鬧剪綵。



加拿大航空今年6月初開航台灣，加上原有的長榮和華航兩家國籍航空業者，每天往返溫哥華與台北各三班飛機，來往更加密切，連李志強都說，來往人數多了，連辦事處協助辦理急難救助(護照遺失)等業務量都增加不少。



李志強指出，根據交通部觀光局的統計，去年台灣赴加拿大旅客約9.3萬人，加國來台旅客約10萬餘人，但是今年光是上半年雙方各有5萬餘人互訪，人數比去年同期增加很多。



李志強認為，主要是加拿大航空6月8日開航台北，長榮和華航紛紛淘汰舊型747飛機，全數更換新機執飛，讓旅客更有意願搭乘。



他說，溫哥華機場駐有美國移民局官員，溫哥華機場相當有企圖心地鼓勵前往美國的旅客可以在溫哥華辦理入境美國的通關手續，然後轉機飛往美國內陸，可以節省旅客在美國各關口等待排隊入境的冗長時間，也相對提升溫哥華的競爭優勢。



華航資料顯示，華航同時與天合聯盟及其他合作夥伴共用班號提升接駁便利性，前往溫哥華的旅客，可利用與加拿大西捷航空延伸航段，轉接航班飛往卡加利、艾德蒙頓、多倫多、蒙特婁、渥太華、喬治王子城、特勒斯、維多利亞等共8個加拿大內陸航點，每周55個航次，強化航網吸引更多商務與觀光客。