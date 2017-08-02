少女追愛老紳士 美洲獅喜誕三寶台灣醒報 (2017-08-02 18:02)
【台灣醒報記者鄭羿菲台北報導】動物園又添一樁喜事了！美洲獅（山獅）群中的13歲強生跟3歲多的喵喵成功配成一對，還生下了3隻可愛的美洲獅寶寶。曹先紹2日受訪時表示，母獅「喵喵」在2月發情時會發出喵叫聲，鄰居公獅「強生」聽到後，也喵叫回應「談情說愛」，但沒想到一起生活後，強生卻消極求愛，還要少女主動追求老紳士，好不容易才追愛成功。
曹先紹2日受訪時表示，喵喵在2、3月開始出現發情的徵兆，不時發出像貓一樣的喵叫聲，一牆之隔的鄰居強生聽到後，也以喵叫回應向喵喵「談情說愛」，倆獅隔著一道牆，卻擋不住堅強的愛意，而且當保育員拿著喵喵磨蹭過的草桿給強生聞，強生還出現「咧嘴（微笑）」的反應。
「由於強生已經是維持單身多年的老紳士了，難得『有興趣』把妹，所以園方決定當紅娘把牠們倆湊成對。」曹先紹笑說，之後喵喵開始發出強烈的嘶吼聲、蹲低屁股並左右搖擺等發情高峰的行為，就試著讓強生與喵喵混居，沒想到強生竟然「怯場」，溫溫吞吞地，封為「草食男」也不為過。
負責照料美洲獅起居的保育員說，牠們一混居，喵喵主動靠近強生積極示好，但強生求愛的態度卻相當消極，弄得求愛場面幾度尷尬、不歡而散，保育員們首次體會到「皇帝不急、急死太監！」的感覺，好在經過幾次磨合後，少女喵喵終於成功追到老紳士強生，「到了6月初喵喵的體重從30公斤增加到36公斤，且乳頭部分有漲大的現象，研判應該懷孕了！」
「喵喵在6月23日順利誕下了3隻美洲獅小寶寶。」保育員指出，現在三隻小寶寶的毛皮佈滿了斑點，不仔細看還會誤認為是獵豹的寶寶，開始學走路的牠們已經會踩著搖搖晃晃的步伐離巢探險，走累了索性直接趴在外面，等再過一陣子寶寶們熟悉跑跳的技巧後，就能跟著喵喵一起到戶外展場和民眾見面了。
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