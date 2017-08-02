台電號召捐血免費健檢 中市上百民眾響應中廣新聞網 (2017-08-02 18:40)
每年暑假，都是捐血淡季，台電台中區營業處今天(2號)和捐血中心及澄清醫院，合辦挽袖捐血，做健檢的活動，一天下來，共募得104袋血液，超過32,000c.c血量，替血庫進帳不少。
台電台中區處業務副處長謝義隆表示，每年捐血活動都獲得附近居民和洽公民眾熱烈響應，台電這次特別在捐血現場致贈桂圓蛋糕、可充電式LED手電筒等精美紀念品，讓捐血民眾，做好事，有吃又有拿，一舉數得。
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