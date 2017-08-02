明後兩天供電燈號轉橘 下週天熱仍有機會亮中廣新聞網 (2017-08-02 18:40)
紅燈
台電表示，因為中南部持續下雨，整體用電量比預期少，因此明後(8/3)天兩天的供電燈號，可望由從「限電警戒」的紅燈轉為「供電警戒」的橘燈，但下週天氣將逐漸穩定，下週三還是會因天熱，有可能再度亮出紅燈。
(馮建棨報導)
台電發言人林德福指出，這幾天溫度比預期低，中南部持續有豪大雨，用電量比預期少一些，加上政府機關持續關閉冷氣，整體顯示節電有效，加上需量競價會擴大，因此預估週四週五的用電量會比過去預估少，在最大供電能力維持不變下、用電量減少，備轉容量就可望相對增加，因此供電燈號會從「限電警戒」的紅燈轉為「供電警戒」的橘燈。
林德福說:『看起來明天後天用電量會比較少，尖峰能力維持一定，備轉容量就會增加，預期燈號會有所改變，會從紅燈轉為橘燈』
台電解釋，過去因尼莎及海棠颱風帶來的西南氣流，中南部豪雨持續，根據氣象局預估，降雨較原先下得大、也更久。台電分析，根據週三的氣候及用電資料分析，中南部地區尖峰用電較上週五減少近130萬千瓦，週三可減少用電的申請量最高將近80萬千瓦，在週三下午1到3點的尖峰負載用電曲線明顯趨緩，本週供電壓力暫獲緩解，週四週五供電燈號也可望由紅燈調整為橘燈。
不過台電仍說，根據目前氣象局資料，下週氣溫將比本週為高，台電目前評估下週三仍恐因高溫帶來的高用電量而再亮起供電紅燈，會每天持續檢討供電狀態，確保供電無虞。
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