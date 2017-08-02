許多咳嗽藥水都含有「可待因」成分，不過，近年來國際上傳出多起孩童使用含「可待因」藥品而導致呼吸系統不良反應的案例。食藥署今天(2日)宣布，除非沒有其他替代藥品，否則12歲以下孩童禁用含「可待因」成分藥品，也呼籲家長，家中若還有含可待因的止咳糖漿，不要再讓孩童服用。

食藥署表示，「可待因」(codeine)是一種強效止痛、止咳藥物，依個人體質，在代謝過程中可能產生活性成分，恐導致呼吸系統不良等反應，近年國際上已出現多起孩童使用後有不良反應的案例，雖然國內目前並未接獲18歲以下者使用後發生嚴重呼吸系統不良反應的通報，但為了謹慎起見，「藥品安全評估諮議小組」決議修訂含「可待因」成分藥品的使用原則，除非沒有其他替代藥品，否則12歲以下孩童禁用。食藥署藥品組副組長祁若鳳：『(原音)12歲以下是禁止使用，但是對於一部份很頑固的咳嗽用其他藥品治療沒有效果時，因為可待因有很好的止咳效果，所以就是讓醫師去評估這類小朋友的身體狀況，是不是需要用這種藥品。』

除12歲以下孩童，婦女於產後哺乳期間也禁用含「可待因」藥品；呼吸功能不全、介於12~18歲者，則需謹慎使用。食藥署提醒，醫師開立含「可待因」處方時，應審慎評估其臨床效益及風險，並確實告知病人或其照護者，注意呼吸不良相關徵兆。食藥署也已發函通知各社區藥局，販售含「可待因」成分的止痛止咳藥品時，務必特別告知相關訊息；家中的止咳糖漿、止痛藥若含有「可待因」成分，家長也不要再讓未滿12歲的孩童服用。