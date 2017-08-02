乳癌的死亡率居高不下，主要與腫瘤復發轉移有關。衛福部近日核准新型乳癌口服標靶藥物上市，用於治療特定型別的晚期乳癌及癌細胞復發轉移，可有效延長「疾病無惡化存活期」，並改善疼痛症狀，為患者提供一個兼顧療效及生活品質的治療新選擇。

乳癌發生率及死亡率的10年增幅為各項癌症之首，乳癌死因9成以上與癌細胞復發轉移有關，早期乳癌患者更高達3成將面臨復發轉移問題。不過，根據2015年2項跨國性研究發現，4成受訪者以為只要早期發現治療，乳癌就沒有復發轉移的可能，超過半數民眾根本不知道轉移性乳癌具高致死率，甚至認為轉移性乳癌可以被治癒。

台大外科部暨乳房醫學中心主任黃俊升表示，國內每年約有5千名乳癌患者身陷晚期與復發轉移之苦，其中超過6成為荷爾蒙受體陽性、HER2陰性的患者，這類型別的乳癌過去並無標靶藥物可用，僅能選擇傳統的荷爾蒙與化學治療，用藥選擇較為侷限，且副作用也較大。衛福部日前已核准口服標靶藥物CDK4/6抑制劑(藥名：愛乳適)上市，用於治療HER2陰性晚期乳癌及HER2乳癌復發轉移，相較於只用荷爾蒙治療，「疾病無惡化存活期」多出10.3個月，可達24.8個月，並有效改善患者疼痛症狀。黃俊升：『(原音) 這個CDK4/6的抑制劑，它就可以阻止RB基因的磷酸化，使得癌細胞不會進入細胞週期，因此可以達到抑制癌細胞繼續分裂生長的目的。這些病人接受第一線的荷爾蒙藥物，再加上CDK4/6的抑制劑，效果比單純使用抗荷爾蒙藥物還來得好很多，不會惡化的時間可以達到2年。』

黃俊升說，晚期及轉移性乳癌雖然無法治癒，但可透過標靶藥物更精準的療效，讓患者維持生活品質。不過，CDK4/6抑制劑目前並未納入健保給付，自費每月約需新台幣20萬元，對患者及家屬都是沈重負擔。隨著人口高齡化，國人罹癌人數也逐年攀升，因此黃俊升也呼籲，在短期內健保政策不可能改變下，民眾最好都能投保可實支實付的商業醫療保險，若不幸罹癌才更有機會接受更多、更新的治療。