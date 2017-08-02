萬眾矚目的蘋果 iPhone 8 究竟能否如期上市呢？媒體報導，蘋果昨（1）日公布最新財報與財測預估，估計 i8 將會持續熱賣，而蘋果執行長庫克（Tim Cook）也在接受《彭博社》專訪暗示，i8 絕不會延後推出。

以往蘋果多在每年九月中或九月後期開賣新 iphone，而根據蘋果最新公布第二季財報與第三季財測預估來看，今年 iphone 銷量已較去年成長 1.6％，累計賣出 4100 萬支；而第二季中的 iPhone 7 Plus 銷量較去年同期 6S 銷量較好，以此推估消費者對於較高價之 iPhone 手機仍有購買意願。

至於外界所關注的 i8 是否如期開賣？庫克表示，雖然目前消費者因等待新 iPhone 開賣致使業績停頓程度可能較以往大，但上季蘋果 iPhone 銷量仍年增 1.6％，其中有近三分之二的營收都來自 iPhone 。這也意味著庫克對於即將上市的 i8 相當有信心，預期能帶動銷售，更暗示 i8 將不會遲到。