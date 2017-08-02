夏季運動會再開 和路西歐一起射門NOWnews今日新聞 (2017-08-02 13:04)
《鬥陣特攻》夏季運動會即將再度登場！2017 年夏季運動會將於 8 月 9 日 （三） 至 8 月 29 日 （二） 重新回歸，並帶來全新的造型。另外去年廣受玩家好評的「路西歐競球啦」本次也將以全新地圖強勢回歸！再次操作路西歐使出各種花式射門吧！
暴雪娛樂表示，除了有全新2017年夏季運動會戰利品及造型外，2016夏季運動會造型也將開放玩家購買，且價格將會比 2017 年的全新造型來得經濟實惠。
2017「路西歐競球啦」也將引進全新的雪梨賽場地圖，對戰將在雪梨與里約體育場輪流舉行，技能上也有做出些微變動，例如移除以技能「彈飛」敵人的能力、路西歐的絕招不再會將球拉往玩家，改為提高路西歐的速度與「音浪衝擊」的速度。
此外，2017 年夏季運動會將引入「路西歐競球啦」的競技對戰，讓玩家能相互較勁彼此的球技與排名！
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