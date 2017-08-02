台灣有近百萬名家庭照顧者，在家裡照顧失能、失智或身心障礙家人，他們長期與社會脫節，在結束照顧工作後，很難再回職場。中華民國家庭照顧者關懷總會推動「中途職場實習計畫」，透過咖啡館內的實習和專業輔導，提供照顧者「勇闖職場」的開端。

在台北市的巷弄裡，有一家充滿「喵星人」的咖啡館，客人一邊喝咖啡，一邊逗弄店裡的貓咪，而特別的是，這是台灣第一家，讓照顧者可以學習、再出發的喘息空間。

照顧實習生阿桂說：『(原音)在還没有咖啡館前，我帶三個孩子，先生也是有些狀況的，我自己也很害怕跟人群相處。』

阿桂有兩個多重障礙的孩子，現在孩子已經讀高中，如果不是中華民國家庭照顧者關懷總會的「畢業照顧者中途職場實習計畫」，她現在可能還是一個把自己困在家裡的母親。

阿桂說：『(原音)每天我踏進這個門，我可以把我擔心、害怕的，都阻隔在極簡這一扇門。』

家總調查，家庭照顧工作平均照顧年數達9.9年，每天照顧時間長達13.6小時，為鼓勵照顧者與社會保持連結，家總與極簡咖啡館試辦實習計畫，無論是已經卸下照顧責任的「畢業照顧者」或希望兼職的「現役照顧者」都歡迎報名。

家總副主任張筱嬋說：『(原音)在計畫辦理過程中，有六位照顧者進入咖啡館實習，照顧者實習後續，真的有照顧者開始回到職場了，有人真的是投入服務業。』

參與計劃的照顧者不必擔心收入問題，因為家總還將支付每小時133元的實習費用，以鼓勵照顧者一周給自己幾個小時，走出家門、繼續人際關係，還有專家協助銜接一般職場工作，您是那位想走出來的照顧者嗎？請洽家總照顧者專線：0800-507272。