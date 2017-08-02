強化食安 明年起進口貝類需附官方證明中央廣播電台 (2017-08-02 11:56)
生蠔、鮑魚、蛤蠣等貝類若遭海洋毒素或微生物污染，被消費者吃下肚後輕則上吐下瀉，重則有生命危險。食藥署今天(2日)宣布，為強化我國食用貝類輸入的源頭管理，確保食品安全，自明年(2018年)1月1日起，貝類海鮮的進口業者於邊境報驗時須檢附官方衛生證明文件，並證明貝類是來自合法海域、養殖場。
食藥署統計，我國輸入貝類產品包括扇貝、生蠔、鮑魚、蛤犡及淡菜等，來源國共有30國，前15大輸出國包括中國大陸、日本、菲律賓及印尼等國，去年輸入量約8,496公噸。
食藥署表示，已透過我國駐外單位，通知貝類輸出口國家之主管機關，並要求提供官方證明文件樣張，業者未來輸入貝類必須檢附出口國官方證明文件，否則不受理輸入查驗申請，產品不准輸台。
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