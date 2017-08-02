臉書AI人工智慧機器人 「另創語言」溝通嚇壞研究員NOWnews今日新聞 (2017-08-02 12:07)
人工智慧發展將成未來趨勢，先前社群網絡龍頭 Facebook 臉書就成立 AI 研究實驗室，打造「聊天機器人」。不過，研究員日前發現，其中兩個機器人以「另種語言」自己對話，趕緊將系統關閉。
媒體報導，原先臉書因看好人工智慧市場故投入研發，希望做出可跟人類對話的機器人。但那兩位機器人在研究過程中，因沒有被限定使用英文對話，便出現一套旁人無法理解的語言溝通，在研究員將其系統關閉後，隨即重新設定只能以英文對話，順利解決此問題。
事實上，臉書創辦人祖克柏與特斯拉執行長馬斯克，之前就因「人工智慧是否會對人類帶來威脅？」隔空交戰。馬斯克認為，深度 AI 可能對人類帶來風險，但祖克柏則說，臉書所研發訓練的 AI 機器人並不會進行威脅人類安全的任務。
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