（中央社記者張建中新竹2日電）研調機構IC Insights預估，今年全球IC市場可望成長16%，將是7年來首度成長2位數百分點。



IC Insights表示，在動態隨機存取記憶體(DRAM)與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場同步成長帶動下，今年全球IC市場可望成長達16%，將是2011年來首度成長2位數百分點。



產品價格快速上漲，是帶動DRAM與NAND Flash市場成長的主要動力，IC Insights預估，今年DRAM市場可望成長55%，NAND Flash市場將成長35%。



IC Insights預估，今年DRAM市場將達642億美元規模，大幅超越標準個人電腦與伺服器用微處理器市場，成為最大IC產品市場。1060802