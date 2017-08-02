IC市場全球估增16% 7年來首度2位數成長中央社 (2017-08-02 11:39)
（中央社記者張建中新竹2日電）研調機構IC Insights預估，今年全球IC市場可望成長16%，將是7年來首度成長2位數百分點。
IC Insights表示，在動態隨機存取記憶體(DRAM)與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場同步成長帶動下，今年全球IC市場可望成長達16%，將是2011年來首度成長2位數百分點。
產品價格快速上漲，是帶動DRAM與NAND Flash市場成長的主要動力，IC Insights預估，今年DRAM市場可望成長55%，NAND Flash市場將成長35%。
IC Insights預估，今年DRAM市場將達642億美元規模，大幅超越標準個人電腦與伺服器用微處理器市場，成為最大IC產品市場。1060802
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