作者：編輯部

創立於民國55年的中國信託商業銀行(股)公司，發展沿革歷經三大階段，從早期前身為證券投資公司到信託投資公司，民國81年改制為商業銀行。為因應海外布局與數位金融，今年六月中國信託銀行也將核心子公司中信銀行依業務組織劃分為法金暨國際、全球資本市場、個人暨信用金融等三大事業。

根據《聯合新聞網》報導，中國信託銀行著眼C2C商機，陸續與LINE Pay、Yahoo!等平台策略聯盟，讓第三方支付有了最佳的應用，中國信託商業銀行信用金融總處長、資深副總經理林蕙君認為，銀行服務的起點永遠始於生活，以「建構數位生活及支付生態圈」為核心，將新興支付業務融合創新，並回歸於消費者日常生活。

而隨著國際各大行動品牌相繼登台，中國信託商業銀行也於上個月宣布成為Samsung Pay的第8家合作銀行，負責新興支付發展、信用卡及商店收單經營及消費金融放款業務營運，具有26年銀行服務經驗的林蕙君也表示，中信銀持續著力於各種行動支付工具及場域的經營，提供用戶全方位的服務以滿足卡友多樣化的行動支付需求。

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