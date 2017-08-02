台灣在藥品查驗登記方面的制度完善，食藥署表示，我國與美國醫療法規學會合作成立「APEC優良查驗登記管理法規科學訓練卓越中心」已獲APEC方面認可，預計於今年(2107年)10月底舉辦相關訓練活動，邀請新南向國家在內的APEC成員來台參與「查驗登記管理」及「促進法規協和」研習課程，除可提升各國在藥政管理的軟實力，也有助於我國製藥產業前進南向國家。

食藥署表示，我國是亞太經合會(APEC）21個會員經濟體的一分子，長年參與「APEC生命科學創新論壇」有關推動藥品優良查驗登記管理及區域法規協和相關事務，今年2月並獲該論壇下的「法規協和指導委員會」認可，由食藥署與美國醫療法規學會(RAPS)台灣分會合作成立「APEC優良查驗登記管理法規科學訓練卓越中心」，並於 7月20日完成合作備忘錄的簽署。

食藥署預定於10月31日至11月2日在台北辦理相關訓練活動，邀請新南向國家在內的APEC經濟體之藥政主管機關及製藥公協會來台，參與「查驗登記管理」及「促進法規協和」研習課程。食藥署藥品組科長黃琴喨：『(原音) 南向國家的會員國也會派員來參加這些研討會、訓練課程，可以提升他們的法規將來與我們的協和，也提升他們的審查效率，他們來也可多多瞭解我們業界的狀況。』

食藥署說，相關訓練課程不但可提升各國在藥政管理方面的軟實力，促使醫藥品查驗登記的品質及效能提升，達成法規協和，縮短藥品上市時程，也有助於我國製藥產業南向。黃琴喨：『(原音)法規協和有什麼好處？就是大家用的法規都是一致的標準，如果說東協國家成員有派人來參加的話，等於是加速他們自己國家法規的作業，對於國內的業者去東南亞各國要去申請產品上市的話，其實也是有幫助的。』

食藥署表示，台灣獲認可成立「APEC優良查驗登記管理法規科學訓練卓越中心」，不但是我國在藥政管理國際合作方面的重要成果，也代表我國辦理法規科學人員培訓的專業能力獲國際肯定。日前食藥署也與印尼、泰國及菲律賓等新南向國代表於國際會議期間進行雙邊會談，相關國家都對於來台研習表達高度意願。