蘋果 iPhone 8 據傳將在下個月登場，其外觀、功能等設計都令外界好奇。先前曾多次流出疑似 i8 間諜照，也傳出 i8 將取消 Touch ID 設計，改以螢幕嵌入式 Touch ID 設計作為指紋解鎖的方式。而近來又有外媒報導，開發人員透過推特爆料 i8 將有「臉部解鎖」（Face ID）的新功能！

Steve Troughton-Smith指出，蘋果iphone 8 可能會有「臉部解鎖」功能。（圖／翻攝自 Steve Troughton-Smith推特）

外媒《9to5mac》報導，開發人員 Steve Troughton-Smith 透過解碼 HomePad 系統程式，發現 Apple i8 內隱藏了臉部解鎖功能，更發現這項功能不光能從正臉掃描，也可由各個角度掃描分析，即使有部分臉部被遮住也沒問題。同時，臉部解鎖也強化臉部 3D 掃描與特徵檢查，以此來提升更嚴密的保護、不易被破解。不過這項功能是否真會出現在 i8 上頭？目前仍得等到下個月發表會後才會知道。