植晶片輕鬆上班 美職員：一點刺痛而已中央社 (2017-08-02 10:31)
（中央社威斯康辛州河瀑1日綜合外電報導）美國威斯康辛州一間科技公司員工說，他們今天將晶片植入手中時，只感到短暫的刺痛。植入晶片後，他們只要揮揮手便能開門、登入電腦，或是在休息室買點零食來吃。
美聯社報導，又稱為「32M」的「三平方市場」（Three Square Market）表示，85名員工中有41人同意自願在河瀑（River Falls）的公司總部「晶片派對」上植入晶片。
三平方市場銷售部副總監提明斯（Melissa Timmins）表示，她一開始有些顧慮，但還是決定試試看。
提明斯昨天植入晶片後說：「我預想了最糟糕的情況，但其實一點也不糟」、「只有一點刺痛而已。」
根據「今日美國報」（USA Today），整個流程只需一分鐘，一名刺青師清潔皮膚後，會捏起手上一小塊皮肉，接著插入注射器安裝晶片，最後再貼上繃帶。
WKBW電視台報導，晶片是植入大拇指與食指之間的皮膚之下。
三平方市場執行長威斯特比（Todd Westby）發表聲明說：「最終，這項科技將標準化，能讓你當作護照使用，公共運輸、所有購物的機會等等都可以。」（譯者：中央社周莉芳）1060802
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